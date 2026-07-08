Un avión de carga de Pakistán se estrella y desaparece de forma repentina en el mar Arábigo

La entrada al complejo de carga del Aeropuerto Internacional Jinnah en Karachi Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un avión de carga pakistaní de la aerolínea K2 Airways se estrelló en el mar Arábigo tras desaparecer repentinamente del radar. La aeronave, un Boeing 737 con cinco tripulantes a bordo, reportó problemas en el sistema de navegación poco antes del accidente. El vuelo, que iba de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) a Karachi (Pakistán), experimentó interferencias GNSS que afectaron la navegación y el seguimiento. Las autoridades han iniciado una operación de búsqueda y salvamento en el mar, aunque aún no se han localizado los restos del avión.

Un avión de carga pakistaní desaparecido el martes se estrelló en las costas del país, en el mar Arábigo, según confirma el primer ministro Shehbaz Sharif. En el Boeing 737 viajaban cinco tripulantes (dos pilotos, dos ingenieros y un miembro del personal de apoyo), a cuyas familias el mandatario ha trasladado sus condolencias.

La nave de la aerolínea privada K2 Airways reportó problemas en el sistema de navegación a las 21.18 (hora local) del martes cuando volaba desde Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) a Karachi (Pakistán). Por lo que el Centro de Control de Área de la ciudad les contactó, pero minutos después la nave comenzó un descenso rápido y cambió bruscamente de rumbo. Finalmente, desapareció del radar y las comunicaciones se cortaron cuando se encontraba a 287 kilómetros al oeste de Karachi.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó que tras el despegue se experimentaron interferencias GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), lo cual degradó parte de los datos iniciales de seguimiento.

El Centro de Coordinación de Rescate ha lanzado una operación de búsqueda y salvamento en el mar a través de diversos organismos, el cual no ha podido localizar aún los restos materiales del accidente. La aerolínea propietaria del avión, K2 Airways, dice estar cooperando también con la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán y otros organismos gubernamentales.