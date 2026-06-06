La 'mancha' familiar que explica la fijación de Kim Jong-un con su hija: él es hijo ilegítimo y su sucesión no está asegurada

La visita de Xi Jinping a Corea del Norte será clave para observar el papel público de Kim Ju-ae y la imagen internacional del régimen norcoreano.

Kim Jong-un está posicionando a su hija Kim Ju-ae como posible sucesora, incrementando su presencia en actos oficiales y eventos internacionales.

La dinastía Kim utiliza la leyenda del monte Paektu y su supuesta conexión divina para reforzar su autoridad y justificar la continuidad familiar.

Kim Jong-un es hijo de una concubina de origen humilde, lo que influye en la opacidad sobre su linaje y la legitimidad de su sucesión.

Desde que llegó al poder en 2011, el líder norcoreano Kim Jong-un (Wonsan, Corea del Norte, 1984) nunca ha mencionado públicamente el nombre de su madre. Se llamaba Ko Yong-hui y era la concubina favorita de su padre, el dictador Kim Jong-il. Pertenecía a la casta más baja de la sociedad norcoreana.

Algunos historiadores que siguen a la dinastía Kim aseguran que el régimen de Pionyang oculta los detalles de su biografía para eludir las dudas sobre la legitimidad de su estirpe.

El presidente Xi Jinping viajará a Corea del Norte el próximo lunes en visita de Estado. Será uno de los encuentros bilaterales de mayor carga simbólica en el contexto geopolítico actual y una oportunidad para la puesta de largo en el ámbito internacional de Kim Ju-ae, la hija del mandatario norcoreano que le sucederá en su cargo.

"Kim Jong-un no es hijo de la esposa oficial. Es, esencialmente, 'hijo ilegítimo'", afirmó a BBC News Kim Hyung-su, de la Asociación de Investigación del Norte. "Revelar la verdad [al pueblo] podría propagar dudas como la pólvora", afirma.

Las dos madres anteriores de la línea de sangre del régimen, Kang Pan-sok, madre del fundador del país Kim Il-sung, y Kim Jong-suk, madre de Kim Jong-il, son veneradas como las 'madres de Corea'. Sin embargo, la del líder actual es una figura poco conocida. Ningún monumento o institución se ha bautizado con su nombre.

El medio surcoreano Daily NK reveló que "ciertos episodios de su vida se consideran secreto de Estado". Hablar en público de ellos está "castigado duramente".

En Corea del Norte, los niños nacidos fuera del matrimonio se consideran un estigma social. Las creencias confucianas siguen ejerciendo una profunda influencia en la cultura coreana pese a su fachada comunista. Conceptos como la piedad filial y la lealtad sirven para adoctrinar a la población.

El origen 'corrupto' de una parte de la estirpe de Kim Jong-un serviría para poner en duda su legitimidad dinástica. Además, rompería la pureza de la línea sanguínea que, supuestamente, lo liga al linaje del monte Paektu.

Los dioses del Paektu

La mitología coreana cuenta que el ‘Señor de los Cielos’ envió a la tierra a su hijo Hwanung para gobernar a los hombres. Lo acompañaron 3.000 guerreros. Las tropas celestiales descendieron sobre el monte Paektu, la cima más alta de la península.

Allí nació hace 2.000 años su primer hijo humano, Dangun. El descendiente de los dioses fundó el primer reino coreano cerca de la actual capital Pionyang.

La propaganda del régimen aprovecha esa leyenda para forjar el relato sobre la legitimidad de la dinastía Kim. Según la historia oficial, Kim Il-sung, el abuelo del líder actual, estableció en Paektu su cuartel general, desde donde combatió al invasor japonés para convertirse en el héroe que liberó a Corea.

Un soldado camina delante de los grandes retratos de los fundadores de la patria, el abuelo y el padre de Kim Jong-un Damir Sagolj. Reuters.

El relato va más allá. Afirma que Kim Jong-il nació en el monte, en una pequeña cabaña del campo guerrillero, rodeado de señales celestiales: una estrella doble y un arcoíris. Los historiadores, sin embargo, documentan que en realidad nació lejos de allí, en una base militar soviética en Siberia.

Este falso relato se construyó para unir la estirpe del primer líder supremo a la leyenda de Dangun en la que se sitúa el origen de la civilización coreana. Así, el linaje de los Kim supone una continuidad mítica conectada con los dioses.

La 'Madre Respetada'

El silencio oficial sobre la madre de Kim Jong-un se levantó solo parcialmente en 2002, cuando el régimen le otorgó el título de 'Madre respetada'. Sin embargo, su nombre nunca se mencionó en la literatura oficial.

Un documento publicado aquel año la describía como "la más fiel entre las fieles, infinitamente leal al Amado y Respetado camarada Comandante Supremo".

En aquellas fechas ya se sabía que padecía un cáncer de mama. Tras varios años de tratamiento, se decidió su traslado a París para ser atendida por especialistas occidentales. Fue demasiado tarde: murió en 2004.

La historia de Ko Yong-hui, madre del dictador, es más que una curiosidad biográfica. Tiene importantes implicaciones políticas. Nació en Osaka, en el distrito Tsuruhashi, donde reside la mayor comunidad coreana de Japón.

El líder norcoreano Kim Jong Un cabalga hacia el santuario del monte Paektu en 2019. Korea Central News Agency. Reuters.

Durante la dominación nipona entre 1910 y 1945, más de 600.000 coreanos fueron deportados como mano de obra. La región de Osaka, el motor industrial de Japón, recibió el mayor contingente. Muchos regresaron a su tierra natal como parte de un ambicioso plan de repatriación. Entre ellos, la familia de la pequeña Yong-hui cuando ella tenía 10 años.

Los retornados, los Zainichi, se situaron en el rango más bajo de la rígida clasificación de castas de la sociedad norcoreana. Su songbun, el valor otorgado en el modelo social, era el más bajo.

En Corea del Norte se asigna un 'valor social' al individuo, el songbun, en función de la aportación histórica de su familia al régimen. Fue precisamente el líder Kim Jong-un quien ordenó reestructurar el modelo, reduciendo el número de categorías a 12.

Las castas se encuadran dentro de tres grandes grupos: los nucleares, los fieles adeptos al sistema, los vacilantes, que pueden volcarse hacia el 'lado oscuro' en cualquier momento, y los hostiles. El songbun personal determina el acceso a los servicios proporcionados por el Estado.

La joven Ko Yong-hui ingresó en la compañía estatal de danza Mansudae, una de las organizaciones artísticas más prestigiosas del país. En 1972, recibió el reconocimiento como ‘Artista de Mérito’ otorgado por el Gobierno.

A mediados de los 70, la compañía actuó en una fiesta organizada por el líder supremo. A pesar del origen inferior de la bailarina, Kim Jong-il se enamoró de ella.

De la relación entre ellos nacieron dos hijos, Jong-chul y Jong-un, y una hija, Yo-jong. Aunque la madre nunca recibió el reconocimiento oficial, ejerció una poderosa influencia sobre el dictador. Lo acompañaba a actos oficiales y sus biógrafos describen cómo él consultaba con frecuencia asuntos de Estado con su concubina.

Foto de la infancia del líder norcoreano Kim Jong-un con su madre, Ko Yong-hui hacia 1990. Fotograma de propaganda de Corea del Norte.

El padre de Kim Jong-un tuvo más descendencia: dos hijas de su esposa oficial, Kim Yong-sook, de quien nunca se divorció, y un varón fruto de su relación extramatrimonial con Song Hye-rim. Su visión patriarcal le inclinó a no contemplar a las mujeres para su sucesión.

El primogénito, Kim Jong-nam, renegó del poder dictatorial de su padre. Trató de huir a Japón con su familia y fue deportado a China. Tras el ascenso de su hermano Kim Jong-un al poder, murió envenenado por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia).

El orden de descendencia le correspondería a Kim Jong-chul, hermano mayor del actual dictador. Fue descartado por su escaso interés por la vida política y, según algunos biógrafos, por su inclinación por el consumo de opio. Su padre lo consideraba poco masculino y lo sometió a un tratamiento hormonal.

La concubina Ko Yong-hui forjó en su hijo menor un carácter decidido y luchador que convenció a su padre para nombrarlo heredero. Ahora, es su única hija, Kim Ju-ae, quien recibe el encargo de continuar la estirpe del monte Paektu.

La saga continúa

La joven heredera nació entre 2012 y 2013. Pionyang nunca ha desvelado oficialmente detalles de su existencia. Conocemos el nombre gracias a la visita que el exjugador de la NBA Dennis Rodman hizo al país en 2013 invitado por el líder supremo.

En una entrevista a BBC, Rodman reconoció que sostuvo en sus brazos a la hija del dictador y que este le dijo que se llamaba Ju-ae. Los Servicios de Inteligencia de Corea del Sur sospechan que Kim Jong-un y su esposa Ri Sol-ju tienen otros dos hijos.

No ha habido una declaración oficial de Ju-ae como 'heredera al trono' de los Kim. Sin embargo, la aparición cada vez más frecuente en actos oficiales y desfiles militares se entiende como señal inequívoca de que ella es la elegida.

La primera aparición pública junto a su padre fue en 2022, con motivo de los ensayos de un nuevo misil balístico intercontinental. Desde aquel acto, los epítetos oficiales para referirse a ella han evolucionado desde 'hija amada', 'hija respetada' a, finalmente, 'gran guía', un término reservado para los máximos líderes y sucesores.

El próximo lunes, el presidente Xi Jinping llegará a Pionyang en su segunda visita de Estado. El protocolo dicta que sean el mandatario y su esposa quienes reciban al matrimonio Xi al pie de la escalerilla del avión. Será interesante ver qué lugar ocupa Ju-ae en la visita. Los gestos se seguirán con mucha atención.