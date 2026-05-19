Putin aterriza en Pekín en la víspera de su cumbre con Xi para reafirmar sus lazos con China tras la visita de Trump

El presidente ruso Vladímir Putin, junto al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante una ceremonia de bienvenida a su llegada a un aeropuerto de Pekín. Vladimir Smirnov Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Vladímir Putin ha aterrizado en Pekín para una visita de dos días y se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. El viaje ocurre una semana después de la visita de Donald Trump a China, en un contexto de fortalecimiento de la relación ruso-china. La visita busca reafirmar la "amistad sin límites" entre Rusia y China, proclamada antes de la invasión rusa de Ucrania. Putin fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y una guardia de honor con jóvenes ondeando banderas.

Una semana después del desplazamiento a China de Donald Trump llegó el turno de Vladímir Putin. El presidente ruso aterrizó esta noche en Pekín para iniciar una visita de dos días que culminará mañana con una reunión con su homólogo chino Xi Jinping. Los líderes tomarán el pulso a su "amistad sin límites", tal y como ambos bautizaron su relación bilateral en la antesala de la invasión rusa de Ucrania. Una "operación militar especial" de la que, según adelantó el Financial Times, Xi sospecha que Putin se arrepentirá.

No fue Xi, sino su veterano ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, el encargado de recibir a pie de pista al jefe del Kremlin. En los laterales del pasillo aguardaban la guardia de honor y decenas de jóvenes ataviados con camisa azul que agitaban banderas chinas y rusas mientras coreaban: "Bienvenido, bienvenido, cálida bienvenida!".

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