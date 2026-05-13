Disparos en el Senado de Filipinas durante el arresto de un aliado de Duterte reclamado por el Tribunal de La Haya

Personal militar con uniformes de camuflaje entra en el edificio del Senado, donde el senador filipino Ronald 'Bato' dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte. Eloisa Lopez Reuters

El senador Ronald dela Rosa es el principal ejecutor de la "guerra contra las drogas" del expresidente filipino, que espera ser juzgado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Las claves

Las claves Generado con IA Militares armados irrumpieron en el Senado de Filipinas para arrestar al senador Ronald dela Rosa, exjefe de policía y aliado de Duterte. Dela Rosa enfrenta una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad relacionados con la "guerra contra las drogas". Durante el operativo se escucharon disparos, pero no hubo víctimas mortales; se desconoce quién disparó y a qué cuerpo pertenecían los agentes. El senador niega su implicación y pide ayuda para evitar ser extraditado a La Haya, alegando que Filipinas no reconoce la jurisdicción de la CPI.

En el interior del Senado de Filipinas retumbó este miércoles el sonido de los disparos. Al menos diez militares irrumpieron en el edificio para efectuar la detención del senador Ronald dela Rosa, exjefe de policía y principal ejecutor de la sangrienta "guerra contra las drogas", una campaña de asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes que impulsó el expresidente Rodrigo Duterte.

Sobre el senador filipino pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, mismos cargos de los que está acusado el propio Duterte, detenido y a la espera de juicio en el Tribunal de La Haya.

En el incidente del miércoles no hubo víctimas mortales. El ministro del Interior, Jonvic Remulla, reconoció que desconocía quién había efectuado los disparos y que para esclarecerlo sería necesario revisar las cámaras de seguridad. El secretario del Senado, Mark Llandro Mendoza, ni siquiera sabía a qué cuerpo de seguridad pertenecían los agentes que entraron en el Senado, armados con fusiles de asalto, según el periodista de la agencia Reuters.

Mendoza sospechaba que los uniformados eran de la Oficina Nacional de Investigación, el FBI local, pero la agencia de seguridad aclaró que no había desplegado ningún agente en el lugar de los hechos. "Hablé con el ministro de Justicia y me dijo que esperara instrucciones. No tenemos ninguna preparación en absoluto", aseguró su director, Melvin Matibag.

Ronald dela Rosa no quiere seguir los pasos de su antiguo jefe. No quiere acabar en La Haya. Así se lo ha hecho saber al presidente Ferdinand Marcos Jr. El senador, conocido como Bato dela Rosa, niega haber participado en la "guerra contra las drogas" la presidencia de Duterte, y alega que Manila no es signatario del Estatuto de Roma que reconoce la legitimidad de la CPI.

"Les estoy pidiendo ayuda, espero que puedan ayudarme. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya", declaró este miércoles dela Rosa durante una transmisión en directo en Facebook que grabó desde su despacho del Senado.

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