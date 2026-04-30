La pena de muerte se triplica en Corea del Norte desde que cerró fronteras en 2020: consumir K-Pop y teleseries, primera causa

La represión interna se intensificó tras la pandemia de Covid-19, priorizando la persecución de delitos ideológicos sobre crímenes como el asesinato, según un informe de la ONG Transitional Justice Working Group.

El método más frecuente de ejecución es el fusilamiento y la mayoría de los casos son ejecuciones públicas, utilizadas como herramienta de control social y político.

El consumo de cultura surcoreana (K-Pop, series y películas), actos religiosos y delitos ideológicos se han convertido en las principales causas de la pena de muerte bajo el régimen de Kim Jong-un.

Las ejecuciones y condenas a muerte en Corea del Norte se triplicaron desde el cierre de fronteras en 2020, alcanzando 148 ejecuciones y 5 sentencias entre 2020 y 2024.

El régimen norcoreano ejecutó a 148 personas y condenó a muerte al menos a 5 entre 2020 y 2024. Esto triplica los datos de los cinco años previos, de 44 casos.

Coincide con el cierre de fronteras a causa de la pandemia de Covid-19 y la imposición de castigos más severos por consumir cultura surcoreana, denunció este martes el Transitional Justice Working Group (TJWG) en su informe.

El documento analizó 144 casos de ejecuciones y sentencias de muerte en 13 años del Gobierno de Kim Jong-un (2011-2024), con al menos 358 personas ejecutadas. La mayoría fueron ejecuciones públicas (72,8 %) y el método predominante fue el fusilamiento (96,4 %).

Prueba de lanzamiento de un misil en Corea del Norte. KCNA. REUTERS.

Según este informe 'Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia de Covid-19', las ejecuciones disminuyeron entre 2015 y 2019. Esta época coincidió con la mayor presión internacional. En 2020 repuntaron tras el cierre fronterizo.

Los tres primeros años coincidieron con el inicio de la toma del poder por parte de Kim Jong-un, y los dos últimos con el comienzo de las medidas relacionadas con la pandemia de Covid-19. Al parecer, el control interno y el castigo alcanzaron su punto álgido durante estos dos periodos.

Entre las 144 ejecuciones y sentencias de muerte documentadas, los 6 delitos capitales más frecuentes fueron los actos que violan los controles sobre la libertad de expresión. Entre ellos figuran el uso, la introducción, la difusión de cultura e información extranjeras, incluidas películas, dramas y música surcoreanas, así como actos religiosos y "supersticiosos".

También se castigan de este modo actos criminales, principalmente delitos políticos como violar las órdenes y políticas de Kim Jong-un; criticar al líder supremo, al Partido y al Ministerio de Seguridad del Estado o formar un grupo privado.

También conllevan la pena máxima el homicidio intencional, el tráfico y consumo de drogas, los actos que violan las medidas de control de la Covid-19 o la malversación y acumulación ilegal de riquezas. Sacrificar y consumir ganado o comer carne humana también conllevan pena de muerte.

Celebración ante las estatuas del abuelo y el padre del líder supremo de Corea del Norte, Kim Il Sung y Kim Jong Il. KCNA via REUTERS

Cambio de prioridades en los delitos capitales

Mientras que antes del cierre de fronteras el asesinato era el principal delito capital, después el enfoque se centró en los delitos ideológicos. Los casos de pena de muerte por asesinato disminuyeron un 44,4%, y los delitos relacionados con la cultura extranjera, la religión y la 'superstición' aumentaron un 250%.

El informe detalla diversas formas de consumo y distribución de cultura extranjera (especialmente surcoreana) que han sido castigadas con la pena de muerte bajo el régimen de Kim Jong-un. Se documentan ejecuciones por ver, poseer o distribuir películas, dramas (teleseries) y música surcoreana (el archifamoso K-Pop). También se menciona el consumo de pornografía.

El informe señala que la información entra y circula a través de dispositivos como tarjetas SD y memorias USB. Las sentencias de muerte no solo se aplican por el simple consumo (ver u oír), sino también por introducir los contenidos al país y comercializarlos.

Se registra el caso de personas ejecutadas por editar materiales de video extranjeros y se documenta al menos una ejecución por escuchar de forma frecuente la emisora Radio Free Asia (RFA).

El uso de teléfonos móviles para realizar llamadas al extranjero también ha sido motivo de ejecución pública. Tras el cierre de fronteras por el Covid-19 en 2020, estos delitos se convirtieron en la prioridad del régimen.

Kim Jong-un observa una prueba de lanzamiento de misiles. KCNA. REUTERS.

Tipos de ejecuciones

Las ejecuciones en Corea del Norte se pueden clasificar en cuatro categorías según su visibilidad pública y la presencia de un juicio. El tipo 1 son las ejecuciones públicas, que Corea del Norte ha reconocido oficialmente en la ONU desde la década de 1990. Se pueden dividir en dos tipos según a quiénes se moviliza.

En el tipo 1-A entran las ejecuciones públicas donde se moviliza a las masas para observar las ejecuciones, que se llevan a cabo en lugares abiertos. Las familias de los ejecutados también se ven obligadas a observar, pero los cuerpos generalmente no se devuelven a las familias. El propósito principal es infundir miedo en toda la sociedad.

Tipo 1-B: Ejecuciones públicas con movilización de grupos específicos: Solo se moviliza a grupos selectos de personas que comparten atributos o conexiones comunes, como ocupación, afiliación institucional, clase o rango, para presenciar las ejecuciones, que se llevan a cabo en lugares de acceso restringido. El objetivo principal es infundir miedo únicamente en los grupos objetivo.

El tipo 2 son las ejecuciones no públicas mientras que el tipo 3 son las ejecuciones sumarias extrajudiciales llevadas a cabo sin siquiera un juicio superficial.

En 2024, no se documentaron ejecuciones públicas en las declaraciones de los fugitivos entrevistados por TJWG ni en los informes de los medios de comunicación centrados en Corea del Norte. En cambio, solo se informaron ejecuciones no públicas durante este período.

Esto sugiere que Corea del Norte podría haber reducido o suspendido momentáneamente las ejecuciones públicas.

El TJWG sostuvo que las penas capitales se utilizan como herramienta de control político, social e ideológico. Destacan el aumento de las ejecuciones vinculadas al consumo o difusión de cultura surcoreana, prácticas religiosas y supersticiosas y los condenados por delitos políticos.

Coincidencia con otras organizaciones

Los hallazgos de TJWG coinciden con testimonios recientes de desertores y denuncias previas de la ONU y otras oenegés que señalan la pandemia de covid-19 como un punto de inflexión en la represión interna de Corea del Norte, al coincidir con un deterioro drástico de las condiciones de vida y la adopción de medidas legales para reforzar el control ideológico.

La ONU, por su parte, aprobó a finales del mes pasado una nueva resolución condenatoria de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen norcoreano, la cual fue copatrocinada por Corea del Sur.

Pueblo fronterizo en Corea del Norte Jintak Han. Europa Press.

Sobre Transitional Justice Working Group:

El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (GTT) es una ONG de documentación y promoción de derechos humanos, establecida en Seúl en 2014.

Su objetivo es desarrollar mejores prácticas para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y lograr la reparación y la rendición de cuentas judicial mediante un enfoque centrado en las víctimas en sociedades que están en transición o que aún no han superado un conflicto armado o una dictadura.

El GTT también coopera y comparte experiencias con organizaciones e individuos que lideran el trabajo de documentación de derechos humanos y la rendición de cuentas por atrocidades masivas.

El GTT es miembro de la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN), la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC).

El estudio de la oenegé defensora de derechos humanos se elaboró con información procedente de testimonios de 265 desertores norcoreanos que vivieron en distintas zonas del país durante el mandato de Kim Jong-un, así como de cinco medios especializados con fuentes dentro de Corea del Norte.