Corea del Norte acelera la producción de armas nucleares y levanta una nueva planta de enriquecimiento de uranio

Desfile militar que celebra el 80º aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang (Corea del Norte). Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Corea del Norte ha acelerado su producción de armas nucleares y ha construido una nueva planta de enriquecimiento de uranio, según el OIEA. Imágenes satelitales y observaciones del OIEA indican un aumento de actividad en el complejo nuclear de Yongbyong y la conclusión de una planta de enriquecimiento en Kangson. Expertos consideran que el enriquecimiento de uranio ofrece una vía eficaz para obtener material apto para armas nucleares, además del reprocesamiento de plutonio. El director del OIEA, Rafael Grossi, advierte que avanzar en armas nucleares puede incrementar la proliferación en un contexto de inestabilidad geopolítica.

Corea del Norte ha realizado avances "muy serios" en su capacidad para producir armas nucleares, ha incorporado una nueva instalación de enriquecimiento de uranio y ha intensificado la actividad en un complejo clave. Esas han sido las principales conclusiones que ha compartido este miércoles el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, desde Seúl.

Al parecer, la agencia ha detectado un incremento de la actividad en un reactor de cinco megavatios en el complejo nuclear de Yongbyong y la puesta en marcha de un nuevo edificio con similitudes a una instalación de enriquecimiento en Kangson, otro emplazamiento nuclear clave cerca de la capital, Pyongyang, recoge Reuters.

Según los expertos, el enriquecimiento de uranio puede proporcionar una vía alternativa, y según los expertos, más eficaz, para adquirir material apto para armas nucleares, además del reprocesamiento del plutonio gastado extraído de un reactor nuclear.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa en Seúl. Reuters

De acuerdo con Grossi, el programa nuclear de Corea del Norte, sobre el que no hay datos oficiales, cuenta con unas pocas docenas de cabezas nucleares, pero podrían ser más. "Todo ello apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares", ha señalado.

En este sentido, las imágenes satelitales de abril respaldan la evaluación del OIEA, de acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Estados Unidos. Según un informe de este centro, las imágenes indicaban la finalización de una presunta planta de enriquecimiento de uranio capaz de producir material apto para la fabricación de armas.

El miércoles, Grossi afirmó que la agencia no había visto ninguna evidencia de que se estuviera utilizando tecnología rusa en el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Las referencias en el pacto de cooperación que ambos países firmaron el año pasado parecían limitarse a proyectos nucleares civiles, aunque era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, añadió.

"Avanzar hacia las armas nucleares nunca proporcionaría mayor seguridad a ningún país", ha dicho Grossi, que, por el contrario, ha advertido que podría desencadenar la proliferación de armas atómicas en un momento de gran inestabilidad geopolítica.