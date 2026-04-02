Al menos un muerto tras un terremoto de magnitud 7,4 en las costas de Indonesia que ha generado una alerta de tsunami

Un conductor espera para repostar su vehículo de transporte público, en las afueras de Yakarta, Indonesia , 31 de marzo de 2026. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el noreste de Indonesia, dejando al menos un muerto tras el colapso de un edificio en Manado. Se emitió alerta de tsunami para Indonesia, Malasia y Filipinas, con riesgo de olas de hasta un metro en las costas afectadas. El epicentro del sismo se localizó a 35 kilómetros de profundidad en el mar de Molucas, cerca de la isla de Ternate. Se han registrado varias réplicas y las autoridades han pedido a la población que esté preparada para evacuar en caso necesario.

Al menos una persona ha muerto tras el terremoto registrado este jueves frente a las costas del noreste de Indonesia, después de que quedara sepultada por los escombros de un edificio colapsado en la zona de Manado, según informó el medio indonesio Metro TV.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un terremoto de magnitud 7,4 en aguas de Indonesia, generando una alerta de tsunami para el país y para sus países vecinos del sudeste asiático, Malasia y Filipinas.



El sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, a unos 120 km de la costa de la isla de Ternate, conocida por sus especias.



El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registra que la magnitud del terremoto fue de 7,8, publicó una alerta "amenaza potencial" de tsunami para Malasia y Filipinas, además de para Indonesia, donde la alerta es de olas entre 0,3 metros y un metro, según la misma fuente.

JUST IN: Sports building severely damaged in North Sulawesi, Indonesia amid powerful earthquake; casualties unclear. pic.twitter.com/EwOYkZaa50 — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 1, 2026

También advirtió del riesgo de olas de menos de 0,3 metros en las costas de Guam, Japón, Papúa Nueva Guinea y Taiwán.

Por el momento no hay información sobre posibles heridos, aunque el canal de noticias Metro TV ha emitido imágenes de edificios dañados.

La agencia informó de hasta cinco réplicas de magnitud y los gobiernos regionales ya han instado a sus ciudadanos a prepararse para una evacuación.

Indonesia se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica donde se encuentran las placas tectónicas y los terremotos son frecuentes.