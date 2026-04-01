Japón fortifica Yonaguni, su isla cercana a Taiwán, para disuadir a China: "Es el peor escenario desde la II Guerra Mundial"

El gobierno japonés, bajo el liderazgo de Sanae Takaichi, ha adoptado una postura más firme en defensa y disuasión, respaldada por una reciente victoria electoral y altos niveles de apoyo popular.

El aumento de la presencia militar ha generado cambios económicos y sociales en la isla, pero también inquietud entre los habitantes por el riesgo de convertirse en un objetivo en caso de conflicto.

El despliegue incluye radares, antenas y futuros sistemas de misiles superficie-aire, convirtiendo a Yonaguni en un punto estratégico clave para la defensa japonesa y la vigilancia del mar de China Oriental.

Japón está reforzando la militarización de la isla de Yonaguni, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Taiwán, para disuadir a China ante la creciente tensión regional.

En el punto más occidental de Japón, donde en los días claros se distingue la costa de Taiwán, la pequeña isla de Yonaguni empieza a transformarse en una avanzada militar frente a la creciente tensión con China.

Con apenas 1.700 habitantes, este remoto enclave del archipiélago de las Ryūkyū fue durante décadas conocido por sus caballos enanos, sus fondos marinos transparentes y un turismo de relax.

Hoy, sin embargo, el paisaje empieza a cambiar: antenas, radares y proyectos de nuevas baterías de misiles anuncian que este territorio situado a poco más de cien kilómetros de Taiwán se ha convertido en una pieza estratégica en el tablero de seguridad del Asia oriental.

Por estas aguas transitan rutas comerciales vitales y también patrullas navales y aéreas cada vez más frecuentes de China, en un contexto de creciente presión militar en torno al estrecho de Taiwán.

Para Japón y su aliado, Estados Unidos, este estrecho arco de islas que se extiende desde Okinawa hasta las proximidades de Taiwán se ha convertido en una pieza clave para vigilar movimientos militares y garantizar el equilibrio estratégico en la región.

El endurecimiento del discurso refleja también un cambio político más amplio en Tokio.

El Gobierno de Sanae Takaichi ha adoptado un tono mucho más firme en materia de seguridad regional, retomando una línea defendida durante años por el ex primer ministro Shinzo Abe y sectores conservadores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Frente al pragmatismo que durante décadas buscó equilibrar la alianza con Estados Unidos y la relación económica con China, el actual Ejecutivo apuesta por una estrategia más explícita de disuasión en torno a Taiwán.

Este giro, además, cuenta con un respaldo significativo en las urnas: tras su reciente victoria electoral, el Gobierno mantiene niveles de aprobación elevados y un apoyo creciente al refuerzo de la defensa en un contexto regional cada vez más tenso.

Este mismo martes, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha informado de que el país ha comenzado a desplegar por primera vez su sistema de misiles antibuques de largo alcance para poner a prueba su capacidad de contraataque en caso de que sea necesario.

"Es una iniciativa de suma importancia para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón, cuyo entorno de seguridad es el más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ha aseverado.

Misión: proteger las rutas

Este giro estratégico ya se percibe sobre el terreno en Yonaguni.

En 2016, el Gobierno japonés desplegó en la isla una unidad de vigilancia costera de las Fuerzas de Autodefensa equipada con radares capaces de monitorizar el tráfico marítimo y aéreo en el estrecho que separa Japón de Taiwán.

La base marcó el inicio de una presencia militar permanente en un territorio que durante décadas había permanecido prácticamente al margen de la estrategia defensiva del país.

Desde entonces, Tokio ha ido reforzando progresivamente su dispositivo militar en el extremo occidental del archipiélago de las islas Ryūkyū.

El objetivo es crear una cadena de vigilancia y defensa que permita seguir de cerca la actividad naval y aérea de China en el mar de China Oriental y proteger las rutas marítimas que conectan Japón con el Sudeste Asiático.

Ese refuerzo empieza ahora a traducirse en calendarios concretos. El ministro de Defensa anunció recientemente que Japón prevé desplegar en Yonaguni un sistema de misiles superficie-aire antes de marzo de 2031.

El sistema, de alcance medio y con capacidad de vigilancia en 360 grados, permitiría interceptar aviones y proyectiles enemigos y reforzar la defensa del corredor marítimo que separa la isla de Taiwán.

Fin del aislamiento

Pero esta transformación estratégica también se percibe en la vida cotidiana de Yonaguni.

La isla ha vivido tradicionalmente de la pesca, la ganadería y un turismo modesto atraído por sus fondos marinos y por los pequeños caballos autóctonos que pastan en sus praderas.

Durante décadas, este remoto territorio fue conocido sobre todo por su tranquilidad y por su aislamiento respecto a las grandes urbes del centro y este del país.

La llegada de instalaciones militares ha traído también cambios económicos.

La construcción de infraestructuras, la presencia de personal de las Fuerzas de Autodefensa y las inversiones del Gobierno central han generado nuevos empleos y actividad en una isla que durante años había sufrido el declive demográfico común a muchas zonas rurales japonesas.

Pero el refuerzo militar también despierta inquietud entre parte de la población.

Algunos residentes temen que la creciente importancia estratégica de Yonaguni la convierta en un objetivo potencial en caso de conflicto en torno a Taiwán.

Para muchos habitantes, acostumbrados durante décadas a vivir al margen de las tensiones regionales, la idea de que su hogar pueda convertirse en una primera línea geopolítica resulta tan nueva como inquietante.

La creciente tensión regional también se percibe entre los pescadores de Yonaguni. Shigenori Takenishi, jefe de la cooperativa pesquera local, asegura a EL ESPAÑOL que en los últimos años ha aumentado de forma visible la presencia de buques y aeronaves militares de China en las aguas cercanas a la isla y en las zonas de pesca próximas a las islas Senkaku, ricas en atún rojo.

"Intentamos ser pragmáticos y evitamos salir cuando detectamos su presencia, especialmente si se trata de grandes buques", explica Takenishi desde el puerto. "Por supuesto que es amenazante, no hay duda. En los últimos tiempos hemos visto muchos barcos, incluso algunos portaaviones".

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una rueda de prensa en la sede del PLD en Tokio, Japón, el 9 de febrero de 2026 Franck Robichon Reuters

El alcalde de la isla, Kenichi Itokazu, comparte esa percepción de creciente presión militar.

En su despacho, decorado con banderas japonesas y taiwanesas que reflejan los estrechos vínculos históricos entre ambas comunidades, se muestra satisfecho de que Yonaguni cuente hoy con una guarnición permanente de las Fuerzas de Autodefensa de unas doscientas personas.

Según explica a EL ESPAÑOL, el aumento gradual de barcos y aviones militares chinos en los alrededores había generado inquietud entre los habitantes.

La relación con Taiwán, en cambio, es muy distinta. "Antes de que el Ejército taiwanés realice maniobras navales en la zona, siempre se nos avisa con antelación para que los pescadores eviten esas aguas", explica el alcalde.

Aun así, las autoridades locales cuentan con un plan de contingencia en caso de crisis: la evacuación aérea de la población hacia la ciudad de Fukuoka en pocas horas. "Sabemos que no todo el mundo querrá marcharse", admite Itokazu, "pero quien quiera hacerlo podrá hacerlo".

La militarización progresiva de las islas del suroeste refleja también un debate cada vez más intenso dentro de Japón sobre el alcance de su política de defensa.

Durante décadas, el país ha mantenido una doctrina marcadamente pacifista, basada en la Constitución de posguerra y en el principio de que sus Fuerzas de Autodefensa debían limitarse estrictamente a la protección del territorio nacional.

Sin embargo, el aumento de la presión militar de China en el mar de China Oriental y la creciente incertidumbre en torno a Taiwán han reabierto el debate entre quienes defienden preservar ese pacifismo constitucional y quienes apuestan por reforzar la capacidad de disuasión del país.

La primera ministra Takaichi se ha situado claramente en este segundo campo.

Tras obtener el respaldo de las urnas, su Ejecutivo ha impulsado una estrategia que busca reforzar las capacidades defensivas de Japón y preparar al archipiélago ante un posible escenario de crisis en el estrecho de Taiwán.

En ese contexto, la cadena de islas Ryūkyū —y en particular Yonaguni— ha pasado a ocupar un lugar central dentro de la nueva arquitectura de seguridad nipona.

En este rincón remoto del archipiélago japonés, donde en los días claros la silueta de Taiwán se dibuja en el horizonte, la pequeña Yonaguni se ha convertido en mucho más que una isla fronteriza.

Su creciente militarización simboliza el cambio estratégico de Japón ante un entorno regional cada vez más incierto, marcado por la rivalidad entre China y Estados Unidos y por la fragilidad del equilibrio en torno a Taiwán.

En esa línea avanzada del Pacífico occidental, el futuro de la seguridad asiática empieza a jugarse también en lugares donde hasta hace poco sólo se escuchaban los barcos de pesca, el viento y el mar.