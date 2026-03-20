Kim Jong-un y su hija prueban el nuevo tanque norcoreano capaz de interceptar drones y misiles: "No es comparable"

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae supervisaron ejercicios militares ofensivos en los que se probó un nuevo tanque norcoreano capaz de interceptar drones y misiles. El nuevo tanque cuenta con un sistema de protección activa que, según la agencia estatal KCNA, logró una efectividad del 100% interceptando ataques durante las maniobras. La presencia de la joven Kim Ju-ae en actos militares refuerza las sospechas de que podría estar siendo preparada como futura heredera del régimen norcoreano. Las pruebas del tanque coincidieron con el final de las maniobras conjuntas entre EEUU y Corea del Sur, consideradas por Corea del Norte como ensayos de invasión.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, acompañado de su hija, Kim Ju-ae, supervisó unos ejercicios militares ofensivos en los que se probó un nuevo tanque capaz de interceptar ataques con drones y misiles, según recoge este viernes la agencia estatal KCNA. La presencia en el acto castrense de la joven de 13 años refuerza las sospechas de que se estaría preparando para relevar a su padre al frente del hermético país asiático cuando llegue el momento.

Kim observó un ejercicio táctico de ataque conjunto con tropas de infantería y unidades de tanques el jueves -el mismo día en que concluyeron las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur- en una base de Pionyang, que contó con drones y vehículos blindados.

Al arrancar la simulación, diversos drones de ataque golpearon posiciones enemigas, basándose en datos de reconocimiento en tiempo real, mientras otras unidades de ataque en retaguardia destruían drones enemigos. Posteriormente, estas los soldados irrumpieron y ocuparon las líneas defensivas y las posiciones de fuego del enemigo.

Otra imagen de las maniobras militares norcoreanas.

Se realizaron diversas pruebas del "sistema de protección activa" de un nuevo carro de combate principal con capacidad para interceptar misiles antitanque y drones "con una efectividad del 100 %", según asegura la agencia KCNA. Kim aseguró que esta arma "no es comparable en el mundo" a nivel de potencia de fuego, movilidad y capacidades defensivas.

Imágenes de los ejercicios muestran al líder norcoreano y a su hija a bordo de uno de los tanques durante la visita a la base en la que se realizaron las maniobras, en las que participaron una compañía del regimiento de caballería, la principal unidad acorazada del grupo de operaciones de reserva, y unidades de operaciones especiales.

Kim Ju-ae ha aparecido cada vez con más frecuencia en público junto a su padre en los últimos meses. Hace unos días probaron un nuevo modelo de pistola en una fábrica de armamento de Pionyang. En las fotos de la prueba militar compartidas este viernes por KCNA aparece mirando por la escotilla del tanque con una expresión de concentración mientras su padre, sonriente, se apoya en la torreta rodeado por tres oficiales.

Tensiones militares

Los ejercicios militares de Corea del Norte se produjeron en paralelo a la última jornada de las maniobras anuales conjuntas Freedom Shield entre EEUU y Corea del Sur, consideradas por Pionyang ensayos de invasión contra su territorio.

Las maniobras de Washington y Seúl, en las que participaron unos 18.000 efectivos, comenzaron el 9 de marzo y se desarrollaron en medio de especulaciones sobre un posible traslado de sistemas antimisiles Patriot estadounidenses desde Corea del Sur hacia Oriente Medio, en el contexto de la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae pasando revista a las tropas.

Apenas un día después de que arrancaran estos ejercicios conjuntos, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, advirtió que podrían acarrear "consecuencias terribles".

KCNA reportó que Kim Jong-un supervisó el 10 de marzo un lanzamiento de prueba de misiles de crucero desde un destructor y que, cuatro días después, el hermético régimen realizó un ensayo de "doce lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre".