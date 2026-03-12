China y Corea del Norte refuerzan su alianza estratégica: reanudan el tren que conecta Pekín y Pionyang tras seis años

Las claves nuevo Generado con IA China y Corea del Norte han reanudado el tren de pasajeros entre Pekín y Pionyang tras seis años de suspensión por la Covid. El servicio ferroviario incluye trenes cuatro veces por semana entre ambas capitales y conexiones diarias entre Dandong (China) y Pionyang. Actualmente, los billetes son adquiridos principalmente por norcoreanos y chinos con visados de negocios, ya que no se permite el turismo individual. La reapertura del tren coincide con ofertas de agencias chinas para circuitos turísticos en Corea del Norte, sugiriendo una posible apertura a turistas chinos en el futuro cercano.

China y Corea del Norte han reanudado este jueves el servicio ferroviario internacional de pasajeros entre Pekín y Pionyang con la salida prevista esta tarde desde la capital china del primer tren en más de seis años, tras la suspensión de la conexión en 2020 por la Covid.



El primer convoy tiene previsto partir de la estación de Pekín a las 17:26 hora local (09.26 GMT). El Grupo Estatal de Ferrocarriles de China prevé trenes en ambos sentidos cuatro días por semana entre las capitales de los dos países y conexiones diarias entre la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, y Pionyang.



El trayecto entre Pekín y la capital norcoreana se realiza con dos vagones de pasajeros internacionales acoplados a trenes ya existentes dentro de cada país.

Tras salir de Pekín y pasar por ciudades nororientales como Tianjin y Shenyang, los vagones llegarán a Dandong, donde se conectarán con un tren que cruzará la frontera hacia la ciudad norcoreana de Sinuiju antes de continuar hasta Pionyang, con llegada prevista a las 18:07 del día siguiente.

Según informaciones recogidas por el medio chino Jimu News, los billetes ya comenzaron a venderse de forma presencial en varios puntos autorizados en ciudades como Pekín, Tianjin, Shanhaiguan, Shenyang y Dandong.

Los turistas chinos no pueden solicitar visados turísticos individuales en las representaciones diplomáticas norcoreanas en China, por lo que la mayoría de compradores actuales son ciudadanos norcoreanos o viajeros chinos con visados de negocios u otros permisos de entrada al país vecino.

Desde la reapertura gradual de fronteras tras la pandemia, Corea del Norte ha permitido la entrada de turistas extranjeros de forma muy limitada y, hasta ahora, principalmente procedentes de Rusia, sin autorizar todavía el regreso de grupos turísticos procedentes de China, que representaban la mayor parte de sus visitantes extranjeros antes de la pandemia.



Sin embargo, la reactivación de la línea ferroviaria ha coincidido además con la aparición de ofertas de agencias de viajes chinas que anuncian circuitos organizados de una semana por Corea del Norte a partir de junio, con precios de unos 7.000 yuanes (1.019 dólares) por persona, según anuncios difundidos en redes sociales, lo que podría apuntar a una posible reapertura del país a turistas chinos a corto plazo.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de este con Moscú.

Fortalecimiento de la comunicación

El Gobierno chino ha apoyado este jueves el fortalecimiento de la comunicación entre su Estado y Corea del Norte para "crear condiciones que hagan más convenientes los desplazamientos bilaterales", en un momento de estrechamiento de relaciones con reanudación hoy del servicio ferroviario entre Pekín y Pionyang.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "China y Corea del Norte son vecinos amistosos" y que "mantener la operación normal de los trenes de pasajeros es de gran importancia para facilitar el intercambio de personas entre ambos países".



Guo aseveró que China apoya que los organismos competentes de ambas partes "fortalezcan la comunicación para crear condiciones más convenientes para los desplazamientos bilaterales