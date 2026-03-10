Corea del Norte amenaza con "terribles consecuencias" tras desplegar EEUU y Seúl 18.000 militares: 'Os vigilamos de cerca'

Imagen de archivo de maniobras de Seúl y EEUU en Yeoncheon, Corea del Sur. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Corea del Norte advierte de "terribles consecuencias" tras el despliegue de más de 18.000 militares de EEUU y Corea del Sur en la península coreana. Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, acusa a Washington y Seúl de realizar un "simulacro de guerra agresiva" y amenaza con responder a cualquier amenaza estratégica. Las maniobras militares, que durarán 10 días, incluyen ejercicios aéreos, terrestres y marítimos cerca de Corea del Norte. Corea del Norte afirma que estas acciones solo contribuyen a la inestabilidad regional y asegura que observará de cerca cualquier violación de su seguridad.

Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, ha alertado este martes de "terribles consecuencias" por las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que han desplegado más de 18.000 soldados en las inmediaciones de la península de Corea.

En este sentido, ha lamentado que el mundo atraviesa un "momento crítico a nivel de seguridad", en clara referencia a la guerra en Irán, al tiempo que ha arremetido contra "actos temerarios por parte de enemigos internacionales", los cuales "solo llevarán a la

destrucción de la estabilidad en la región".

Las maniobras, que incluyen unos 18.000 efectivos de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas, se extenderán durante 10 días, con

ejercicios aéreos, terrestres y marítimos.

"Guerra agresiva"

"No se trata de un juego militar sino de un simulacro de guerra agresiva que avanza mientras se planea una confrontación con Corea del Norte", ha aseverado Kim en un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

"Los enemigos siguen llamándolo anual y defensivo, pero da igual cuál sea la justificación o cuáles sean los elementos de esta maniobra coordinada, hay una clara naturaleza de confrontación en este simulacro de guerra puesto en marcha por los países más hostiles a las puertas de Corea del Norte", ha apuntado.

Es por ello que ha hecho hincapié en que esto "podría acarrear terribles consecuencias".

"No nos pongan a prueba"

"Los enemigos no deberían poner a prueba nuestra paciencia, voluntad y capacidad. Vamos a observar y vigilar de cerca estas

violaciones de la seguridad", ha manifestado, no sin antes aclarar que "se intentará contrarrestar cualquier amenaza estratégica a la seguridad del Estado".

"Seguiremos convenciendo a los enemigos de nuestra capacidad de contención y su fatalidad. Contaremos con un poder de destrucción

terrible, ante el cual el enemigo no será capaz de responder", ha sostenido Kim, que ha subrayado que "la reciente crisis geopolítica global y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de campo (...) no presuponen distinción entre defensa y ataque, entrenamiento y guerra real"