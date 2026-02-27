Pakistán bombardea Kabul y anuncia el inicio de una "guerra abierta" contra Afganistán

Un agente de seguridad talibán revisa un vehículo en un puesto de control en Kabul, Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán bombardeó Kabul y otras ciudades afganas, declarando el inicio de una "guerra abierta" contra Afganistán. Los ataques paquistaníes habrían causado la muerte de 133 talibanes y más de 200 heridos, según fuentes del Gobierno de Pakistán. El Gobierno talibán confirmó los bombardeos y respondió con operaciones de represalia en Kandahar y Helmand contra posiciones militares paquistaníes. Ambos países reportan la destrucción y captura de varios puestos fronterizos y pérdidas significativas en sus filas tras intensos combates en la Línea Durand.

El Gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una "guerra abierta" con su país vecino, en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, informó que los contrataques pakistaníes alcanzaron "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó los ataques sobre la capital y declaró que no han registrado víctimas: "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", escribió en X.

BREAKING: 🇵🇰🇦🇫 The Pakistan Air Force has bombed the Taliban’s headquarters in Kabul, with reports claiming top Taliban leaders and around 200 militants have been killed. pic.twitter.com/BSIeMEg7Bo — War Radar (@War_Radar2) February 26, 2026

Mujahid agregó que Afganistán llevó a cabo "importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand".

Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán.

Según informó Zaidi, los ataques paquistaníes han provocado la muerte de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, también se pronunció en la red social X: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros", escribió dirigiéndose a Afganistán.

"Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa y a través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India", justificó Asif.

El Gobierno paquistaní también informó de 27 puestos afganos destruidos y 9 capturados.

Horas antes, el Gobierno talibán había dado por terminada su ofensiva contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de haber capturado dos bases y 19 puestos a lo largo de la Línea Durand.