Las claves nuevo Generado con IA Quentin Griffiths, cofundador de la firma de moda Asos, falleció tras caer desde el piso 17 de su apartamento en Pattaya, Tailandia. Las autoridades tailandesas informaron que Griffiths estaba solo, la habitación estaba cerrada por dentro y no se detectaron signos de violencia ni intrusión. Griffiths enfrentaba dos complejos casos judiciales: una demanda contra la consultora BDO y una denuncia por fraude presentada por su exmujer. Como cofundador de Asos, Griffiths fue clave en su éxito inicial y dejó la empresa en 2005 con beneficios estimados en 17 millones de euros.

La Policía tailandesa ha informado en la madrugada de este viernes que Quentin Griffiths, de 58 años, cofundador de la firma de moda Asos, ha sido identificado como la víctima encontrada en Pattaya (Tailandia). El empresario británico murió al caer desde la terraza de su apartamento en el piso 17 de un edificio residencial de la ciudad costera.

Un investigador informó a la BBC que Griffiths se encontraba solo en el momento de su muerte. La habitación estaba cerrada por dentro y no había signos de intrusión. Un informe forense preliminar tampoco reveló señales de violencia, aunque la causa de la muerte no se hará pública hasta que se complete la investigación.

Las autoridades informaron que el empresario tenía abiertos dos casos judiciales complejos que podrían haber desencadenado un episodio de estrés extremo: en 2019 demandó a la consultora BDO por supuesto mal asesoramiento fiscal. A su vez, fue denunciado por su exmujer por fraude.

Medios británicos recogen que podría haber manipulado títulos de propiedad y actas de reuniones para transmitir participaciones o inmuebles a terceros, sin el consentimiento de ella. Detenido por la Policía, fue puesto en libertad tras un interrogatorio. Las investigaciones seguían abiertas en el momento de su muerte.

En junio de 2000, Quentin Griffiths junto con Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe, fundó la compañía de comercio electrónico de moda Asos. Su principal atractivo era la venta de ropa como la que lucían las estrellas de la pantalla. Asos es el acrónimo de As Seen On Screen (como se ve en la pantalla).

La empresa se convirtió en un gigante de venta de moda por internet, llegando a facturar cerca de 4.500 millones de euros en 2023. La cifra de negocio ha caído desde entonces, cerrando el ejercicio de 2025 con ventas por el equivalente a 2.800 millones de euros.

Griffiths asumió el papel de ejecutivo de marketing y tuvo una contribución decisiva en el éxito de la compañía. Estimaciones publicadas por diferentes medios británicos estiman que el directivo obtuvo unos 17 millones de euros de beneficios cuando abandonó la firma en 2005.