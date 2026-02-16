Kim Jong-un inaugura un barrio "monumental" en Pionyang para las familias de los soldados muertos en la guerra de Ucrania

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un inauguró un barrio residencial en Pionyang para familias de soldados norcoreanos fallecidos en la guerra de Ucrania. El nuevo distrito simboliza el sacrificio de los militares caídos y busca que sus familias vivan con orgullo y dignidad. Kim Jong-un y su hija Ju-ae saludaron personalmente a los familiares de los soldados durante la ceremonia de inauguración. Corea del Norte ha desplegado unos 14.000 soldados en apoyo a Rusia en Ucrania, con más de 400 bajas reconocidas por el régimen.

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró junto a su hija y sucesora Ju-ae un nuevo barrio residencial en Pionyang destinado a las familias de los soldados norcoreanos fallecidos en la guerra de Ucrania, donde fueron desplegados para apoyar al Ejército ruso de Vladímir Putin.

Según recoge este lunes la agencia estatal de noticias KCNA, Kim dijo durante un discurso que el nuevo distrito simbolizaba el "espíritu y el sacrificio" de los militares caídos y agregó que las casas estaban destinadas a permitir que las familias en duelo "se sintieran orgullosas de sus hijos y maridos y vivieran felices".

Las viviendas se ubican en la calle Saeppyol, en Pionyang, y según el citado medio forman un conjunto arquitectónico "monumental" que refleja "las brillantes hazañas de los héroes que sacrificaron sus vidas sin vacilar" durante "las operaciones militares en el extranjero".

Kim Jong-un y su hija, Kim Ju-ae, pasean por el nuevo barrio. Reuters / KCNA

Kim y su hija Kim Ju-ae, de unos 13 años de edad, saludaron personalmente a familiares de los caídos durante la ceremonia de inauguración, según muestran las fotos difundidas por la agencia, en las que se los ve abrazándolos e incluso acompañándolos a ver el interior de los inmuebles.

"El Partido y el Gobierno tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que estas familias lleven una vida honrada y digna, disfrutando del trato preferencial del Estado y del cariño de toda la sociedad", prometió Kim Jong-un durante su intervención. La nota de la agencia KCNA no recoge cuántas viviendas se han construido.

El plan urbanístico fue anunciado el pasado agosto por el propio líder supremo, quien hizo hincapié en la necesidad de celebrar servicios conmemorativos para sus soldados desplegados en el conflicto ruso-ucraniano, en un aparente esfuerzo por legitimar la participación de Pionyang en la contienda y reforzar su apoyo a nivel nacional.

Bajo un acuerdo mutuo de defensa, Corea del Norte ha desplegado unos 14.000 soldados para apoyar a Rusia en su esfuerzo de guerra contra Ucrania, principalmente en la región rusa de Kursk, según fuentes de la inteligencia de Corea del Sur.

El régimen norcoreano ha reconocido que más de 400 de sus soldados han perdido la vida en el conflicto europeo, aunque Seúl aumenta la cifra a unos 2.000. El mes pasado se anunció la construcción de un cementerio y memorial en honor a los caídos, en cuyos primeros trabajos también estuvieron presentes Kim y Ju-ae.

Las apariciones de la joven Ju-ae, que viene acompañando a su padre en numerosos actos de calado en años recientes, como pruebas de lanzamientos de misiles o aniversarios militares, están generando un creciente interés ante las informaciones de que Pionyang estaría formalizando los trámites para designarla oficialmente como sucesora del régimen dictatorial.