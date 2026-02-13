El opositor Rahman arrasa en las elecciones de Bangladés y pone fin a 15 años de gobierno autoritario de Hasina

Las claves nuevo Generado con IA El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), liderado por Tarique Rahman, ha ganado las elecciones generales con 209 de los 297 escaños escrutados. La victoria del BNP pone fin a 15 años de gobierno autoritario de Sheikh Hasina y su partido, la Liga Awami, que no pudo presentarse a los comicios. El ascenso del partido islamista Bangladesh Jamaat-e-Islami, que se convierte en la segunda fuerza política con 68 escaños, destaca en el nuevo Parlamento. Bangladés también aprobó en referéndum reformas constitucionales para evitar futuros gobiernos autoritarios, con un 60% de apoyo.

El opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha obtenido una victoria arrolladora en las elecciones generales al lograr 209 de los 297 escaños escrutados, según adelanta la agencia Efe citando a fuentes de la Comisión Electoral local. La formación liderada por Tarique Rahman, que será el nuevo primer ministro, regresa así al poder tras casi dos décadas marcadas por las crisis económicas y las protestas violentas.

Este recuento preliminar otorga al partido liderado por el exiliado Rahman una mayoría absoluta de más de dos tercios de la cámara y sella la era de la derrocada Sheikh Hasina, condenada a muerte recientemente, y su Liga Awami, que tenía prohibido presentarse a los comicios. El arco parlamentario queda compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras.

Rahman, hijo de Ziaur Rahman, héroe de la independencia y expresidente asesinado en un golpe militar en 1981, y de la exprimera ministra Khaleda Zia, se enfrenta al reto de restablecer la estabilidad política, fortalecer la democracia, reducir la corrupción o recuperar la confianza en el sistema financiero.

El país, con 175 millones de habitantes, ha sufrido un auténtico terremoto desde las manifestaciones estudiantiles de 2024 que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pusieron fin a los quince años de gobierno autoritario de la primera ministra Sheikh Hasina, una de las dos hijas del fundador de Bangladés, Sheikh Mujibur Rahman.

El nuevo primer ministro bangladesí ha logrado mantener unido al principal partido de la oposición desde un exilio de 17 años a más de 8.000 kilómetros de distancia. Tras ser arrestado en 2007 por cargos de corrupción que él denunció como persecución política y sufrir problemas de salud en prisión, se exilió en Londres en 2008.

Seguidores de Tarique Rahman celebran su victoria. Reuters

En su juventud, sus detractores lo tildaron de "príncipe heredero", y llegó a ser condenado en rebeldía a cadena perpetua por un ataque con granadas en 2004 contra un mitin de Hasina. Rahman regresó a Bangladés el pasado mes de diciembre.

Crece el islamismo

Bangladés votó además este jueves un referéndum sobre el paquete de reformas constitucionales para evitar futuras derivas autoritarias impulsado por el gobierno interino del Nobel Muhammad Yunus, obteniendo el 'sí' un 60% de apoyo.

Los datos compartidos por la Comisión Electoral muestran además un notable ascenso de las fuerzas de corte islamista, como el partido Bangladesh Jamaat-e-Islami que se sitúa como la segunda fuerza política del país con 68 escaños, una cifra que le otorga un peso decisivo en el nuevo Legislativo y pese a haber denunciado "continuas inconsistencias" durante la jornada electoral.

Por su parte, el National Citizen Party (NCP), vinculado a los movimientos juveniles de la revolución de 2024, entra en el Parlamento con seis asientos. El resto de la cámara se reparte entre pequeñas formaciones de base religiosa y siete candidatos independientes.

Pese a que las cifras son públicas, el anuncio oficial final podría retrasarse hasta este sábado para cumplir con el trámite legal de publicar el boletín oficial. No obstante, el BNP ya ha anunciado su intención de formar gobierno este mismo domingo, una vez que la Comisión Electoral certifique los resultados de las 297 circunscripciones contabilizadas hasta ahora.