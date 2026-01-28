Nuevo escándalo judicial en Corea del Sur: la exprimera dama condenada a casi dos años de cárcel por corrupción

Las claves nuevo Generado con IA La exprimera dama surcoreana Kim Keon-hee fue condenada a un año y ocho meses de prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación. El tribunal halló culpable a Kim de aceptar regalos de lujo a cambio de favores, pero la absolvió de financiación política irregular y manipulación de acciones. La sentencia es la primera contra una exprimera dama en la historia de Corea del Sur y es menor a la pena solicitada por la Fiscalía. Kim enfrenta otros dos procesos judiciales relacionados con presunto reclutamiento de miembros para un partido político y favores laborales a cambio de regalos.

Un tribunal de Corea del Sur condenó este miércoles a la exprimera dama del país asiático Kim Keon-hee, mujer del expresidente Yoon Suk-yeol, a un año y ocho meses de prisión por corrupción tras declararla culpable de aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

Kim fue sentenciada por aceptar en 2022 regalos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores para la organización, según el fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl anunciado en una audiencia televisada en directo. La sentencia también contempla el pago de una multa de unos 9.000 dólares.

La condena contra Kim, la primera contra una exprimera dama de la historia de Corea del Sur, es considerablemente menor a los quince años de prisión demandados por la Fiscalía, que también había solicitado una multa de más de un millón de dólares.

Finalmente, el tribunal solo encontró a Kim culpable de aceptar algunos de los bienes que indicaban los fiscales. La exprimera dama fue absuelta del cargo de financiación política irregular del que la acusaba la Fiscalía, así como de la supuesta manipulación de acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, entre 2010 y 2012.

Kim, en prisión preventiva desde agosto, se enfrenta a otros dos procesos judiciales: uno por su presunta implicación en el reclutamiento masivo de miembros de la Iglesia de la Unificación para afiliarse al entonces gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y otro por supuestamente aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales en el Gobierno.

La líder de la peyorativamente conocida como 'secta Moon', Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, también afrontan procesos judiciales entre un creciente escrutinio en el país asiático contra esta organización, conocida por sus bodas multitudinarias, así como por su influencia política y económica internacional.

El fallo se produce días después de que el marido de Kim, el expresidente Yoon Suk-yeol, fuera sentenciado a cinco años de prisión en uno de los ocho procesos judiciales que enfrenta, la mitad de ellos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, que le costó la destitución.