Xi Jinping reclama en su discurso de Año Nuevo la "reunificación" de Taiwán tras ensayar el bloqueo de la isla

Taiwán experimentó un final de año convulso. La amenaza de invasión china, latente desde el repliegue de los nacionalistas del Kuomintang (KMT) en la fase final de la guerra civil, volvió a la superficie a raíz de la Misión Justicia 2025, las mayores maniobras militares hasta la fecha del Ejército Popular de Liberación (EPL) por tamaño y proximidad a la isla, un territorio autónomo que Pekín no sólo reclama como propio, sino que además pretende "reunificar" por todos los medios, sin descartar la vía militar tantas veces ensayada.

Las maniobras a gran escala que comenzaron este lunes encapsularon Taiwán. Rodearon la isla por todos los frentes posibles. El brazo armado del Partido Comunista Chino (PCCh) simuló un bloqueo, escenario apocalíptico para los intereses del comercio internacional. Alrededor de 2,45 billones de dólares atraviesan cada año el Estrecho de Taiwán y el espacio aéreo de la isla.

El EPL también lanzó 27 cohetes, desplegó 25 buques de la guardia costera y de asalto anfibio y envió 130 aeronaves militares, según el recuento del Ministerio de Defensa de Taiwán. Las autoridades de Taipéi tuvieron que cancelar decenas de vuelos domésticos –once de las catorce rutas aéreas se vieron afectadas, según la Autoridad de Aviación Civil taiwanesa– y desplegar aviones y buques de guerra para realizar labores de seguimiento.

"El alcance del ejercicio parece más amplio que en ocasiones anteriores, con la movilización de más ramas del Ejército", presumió el analista militar Fu Qianshao, antiguo miembro de la Fuerza Aérea del EPL, en declaraciones al diario South China Morning Post. "El abanico de maniobras fue extenso, abarcando defensa aérea, operaciones marítimas y guerra antisubmarina. En esencia, se realizaron ejercicios en todos los ámbitos operativos".

En teoría, el ejercicio militar chino finalizó en la noche del martes. Sin embargo, Taiwán denuncia que todavía permanecen en su zona de respuesta tanto aviones como buques chinos. Sigue sin poder bajar la guardia.

OPERATIONAL MAP: Our visualization shows the estimated position of CCG/PLAN vessels detected around Taiwan during day 2 of the "Justice Mission 2025" joint PLA exercise.



Represalia

Xi Jinping no perdona. El presidente chino puso en marcha las maniobras sólo once días después de que el Pentágono anunciara el envío de un paquete de ayuda militar a Taiwán valorado en 11.100 millones de dólares. Era la mayor venta de armas de Washington a la isla de la historia. Un movimiento que no sentó bien en Pekín, que decidió sancionar a varias compañías estadounidenses y escalar las tensiones en el Estrecho.

El presidente taiwanés, William Lai Ching-te, señalado desde Pekín como un peligroso líder separatista, denunció a través de una publicación en Facebook que las maniobras militares de China eran "incompatibles con la conducta esperada de una gran potencia responsable". Al mismo tiempo, el dirigente del Partido Progresista Democrático (PPD) aclaró que entre sus objetivos no estaba el de tensar aún más la cuerda.

Donald Trump restó gravedad al asunto. "Tengo una gran relación con el presidente Xi, y no me ha dicho nada [sobre los ejercicios]", reconoció este lunes desde su resort Mar-a-Lago. "Nada me preocupa. Han estado realizando ejercicios navales durante veinte años en esa zona", respondió el mandatario estadounidense a preguntas de la prensa.

Es la sexta ronda de ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán desde la visita a Taipéi de la líder demócrata Nancy Pelosi en agosto de 2022. El gesto de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no contó con la aprobación de la Casa Blanca. De hecho, Jake Sullivan, quien fuera asesor de seguridad nacional de Joe Biden, identifica ese preciso momento como el punto de inflexión que motivó la escalada militar de Pekín sobre la isla.

"Creo que el coste de esa visita para Taiwán superó con creces los beneficios que le reportó, por lo que para mí es un cálculo bastante sencillo", comentó Sullivan en el pódcast del portal China Talk. "La visita no sólo provocó una reacción inmediata por parte de China, sino también un cambio en el entorno operativo en torno a Taiwán que no ha vuelto a ser como antes. Por lo tanto, se han producido cambios sustanciales en el entorno inmediato de Taiwán, en sentido negativo".

Xi volvió a dedicar unas palabras a Taiwán en su habitual discurso de Año Nuevo, emitido este miércoles en la cadena estatal CCTV. "Los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más fuertes que el agua, y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable", reiteró.

"China espera ser capaz de librar y ganar una guerra sobre Taiwán para finales de 2027", recoge el borrador de un informe del Pentágono al que tuvo acceso la agencia Reuters. La fecha límite coincide con el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, una conmemoración de enorme simbolismo para el propio Xi. Sólo las purgas en el estamento militar, cada vez más frecuentes, alejan la posibilidad de invasión a corto plazo a ojos de los expertos.