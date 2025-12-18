Piden cadena perpetua para el asesino del exprimer ministro de Japón Shinzo Abe, tiroteado en plena calle en 2022

El exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, a la izquierda. A la derecha, su asesino, Tetsuya Yamagami.

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía japonesa ha solicitado cadena perpetua para Tetsuya Yamagami, acusado de asesinar al exprimer ministro Shinzo Abe en 2022 con un arma casera. Yamagami, de 45 años, se declaró culpable desde el inicio del juicio, y la sentencia se espera para mediados de enero. El acusado afirmó que disparó a Abe por sus supuestos vínculos con la Iglesia de la Unificación, organización que llevó a la bancarrota a su familia. El asesinato de Abe destapó el vínculo de políticos japoneses con la polémica secta y llevó a la orden judicial de disolución de la Iglesia de la Unificación en Japón.

La Fiscalía japonesa ha solicitado este jueves la cadena perpetua para Tetsuya Yamagami, acusado de asesinar al exprimer ministro Shinzo Abe con un arma casera en 2022, durante la última sesión de su juicio, que comenzó a finales de octubre.



Yamagami, de 45 años, ya se declaró culpable de los cargos desde el inicio del proceso, por lo que toda la atención está puesta ahora en la dureza de la sentencia, que se emitirá previsiblemente a mediados de enero.



Antes de conocerse la solicitud de los fiscales, la viuda del exmandatario, Akie Abe, pidió al acusado "afrontar lo que hizo y pagar por sus crímenes", en un comunicado leído en la sala por un abogado.

"La sensación de pérdida por la repentina pérdida de mi esposo nunca desaparecerá. Le pido al acusado afrontar lo que hizo y pagar por sus crímenes", dijo, en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.



La mujer estuvo presente hace dos semanas en una de las vistas del juicio, aunque no ejerció su derecho a interrogar a Yamagami en virtud a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves.

Muere Shinzo Abe



Yamagami ha afirmado que disparó a Abe por sus supuestos vínculos con el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación, o 'secta Moon', al que acusó de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.

El crimen conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la polémica organización.

El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la 'secta Moon', fundada en 1954 en Corea del Sur, como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.