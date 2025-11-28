Las lluvias torrenciales en Indonesia y Tailandia dejan más de 155 muertos y medio centenar de desaparecidos

Una mujer rescatada de las inundaciones en el sur de Tailandia. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias torrenciales han provocado graves inundaciones y corrimientos de tierra en Indonesia y Tailandia, dejando más de 155 víctimas mortales. En la isla de Sumatra, Indonesia, se han confirmado 72 muertos y 56 desaparecidos, siendo Sumatra Septentrional la provincia más afectada. En Tailandia, al menos 87 personas han perdido la vida a causa de las intensas precipitaciones.

Las autoridades indonesias han elevado este viernes a 72 las víctimas mortales y a 56 los desaparecidos por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia.

Las intensas lluvias también han llegado hasta Tailandia, donde al menos 87 personas han muerto.



En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) indicó que la provincia más afectada es Sumatra Septentrional, con 57 muertos y 45 desaparecidos; seguida de Sumatra Occidental (9 fallecidos) y Aceh (6 decesos y 11 desaparecidos).



"Esperamos que el clima mejore hoy para que las operaciones de rescate puedan avanzar de manera óptima", apuntó en un comunicado Abdul Muhari, director de BNPB.

