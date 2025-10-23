Xi Jinping expulsa a varios altos mandos del Ejército chino en una de las mayores purgas internas del Partido Comunista

Las claves nuevo Generado con IA Xi Jinping ha llevado a cabo una purga interna en el Partido Comunista de China, expulsando a varios altos mandos militares y civiles por corrupción. Entre los expulsados se encuentran el general He Weidong, el almirante Miao Hua y el exministro de Agricultura Tang Renjian, acusados de sobornos millonarios. El cónclave del Comité Central ha decidido nombrar a Zhang Shengmin como vicepresidente de la Comisión Militar Central, reforzando el control del Partido sobre las Fuerzas Armadas. Las investigaciones por corrupción han afectado a sectores militares clave, incluida la Fuerza de Cohetes, encargada del arsenal nuclear chino.

El pleno del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) ha confirmado este jueves las expulsiones de varios altos mandos militares y civiles, en una de las mayores purgas internas de los últimos años en el seno de su cúpula dirigente a causa de escándalos de corrupción.



Entre los sancionados figuran el general He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército; el almirante Miao Hua, exresponsable de trabajo político en las Fuerzas Armadas, y el exministro de Agricultura Tang Renjian, condenado por sobornos millonarios.



El cónclave, que comenzó el lunes y se ha desarrollado a puerta cerrada, concluyó este jueves con la difusión de un comunicado en el que se ratifican las expulsiones del partido de 14 miembros del Comité Central por "graves violaciones de la disciplina y la ley".

La sesión también decidió nombrar a Zhang Shengmin como vicepresidente de la CMC, según el texto oficial, difundido por la agencia oficial Xinhua.

Corrupción

Además de los altos mandos militares, las expulsiones incluyen a varios dirigentes civiles del Comité Central implicados en investigaciones por corrupción.



El comunicado afirma que "para gobernar bien el país, primero hay que gobernar bien el Partido, y sólo un Partido próspero puede hacer fuerte a un país", en una aparente alusión a la campaña de disciplina interna que se ha intensificado tras la llegada del presidente chino, Xi Jinping.

El documento recoge que hay que "mantener la autorrevolución del Partido para guiar la revolución social y seguir impulsando con perseverancia una gobernanza estricta en todos los ámbitos del Partido", una formulación que suele emplearse en los textos oficiales como alusión a la lucha anticorrupción.



En el ámbito militar, el comunicado reitera la necesidad de "fortalecer la dirección absoluta del Partido sobre las Fuerzas Armadas" y de "fortalecer las capacidades estratégicas para salvaguardar la soberanía nacional".



"Debemos acelerar el desarrollo de capacidades de combate avanzadas e impulsar la modernización de la gobernanza militar", recoge el texto, que hace énfasis además en la "modernización de la defensa nacional".



Las confirmaciones de hoy se producen tras el anuncio del pasado 17 de octubre, cuando las autoridades chinas comunicaron la expulsión de nueve altos mandos militares del PCCh y del Ejército Popular de Liberación por "graves violaciones disciplinarias" y presuntos delitos de corrupción.

Entre ellos figuraban He y Miao, cuyas desapariciones de la vida pública habían alimentado especulaciones durante meses.



Según el Ministerio de Defensa, estos oficiales son sospechosos de delitos que implican "una suma extremadamente grande de dinero" y con "consecuencias altamente perjudiciales".



Las investigaciones, autorizadas por el Comité Central y la Comisión Militar Central, han golpeado en los últimos tiempos a varios sectores de las fuerzas armadas, incluidos los vinculados a la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear chino.



El Ejército ha estado en los últimos años en el centro de diversos escándalos por corrupción que provocaron la caída de los dos anteriores ministros de Defensa, así como la destitución de altos cargos responsables de armamento y adquisiciones.



En julio, la CMC emitió nuevas directrices para reforzar la "lealtad política" y la integridad de sus miembros, en un contexto de creciente vigilancia dentro de las filas militares.