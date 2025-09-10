Un niño de 12 años con un coeficiente intelectual de 204 aspira a Oxford tras dejar un centro de élite por acoso escolar

El niño prodigio surcoreano Baek Kang-hyun, que a los 12 años ostenta un coeficiente intelectual de 204, ha anunciado que se está preparando para solicitar plaza en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

El joven, que ya acumula una larga trayectoria mediática en su país, compartió sus planes en un vídeo publicado en su canal de YouTube bajo el título “Applying to Oxford University”, como cuenta The Korea Times.

“Quería actualizar a quienes han estado preocupados y curiosos por mí”, explicó. Durante el último año y medio, según contó, se ha centrado en preparar los exámenes internacionales A-Level, requisito fundamental para acceder a universidades británicas.

Los resultados no dejan lugar a dudas: Baek obtuvo la calificación más alta posible en las cuatro asignaturas que cursó -matemáticas, matemáticas avanzadas, física y química-, situándose en el 1% de los mejores estudiantes.

Su objetivo inmediato es ser aceptado en el programa de Ciencias de la Computación de Oxford, uno de los más competitivos de la institución.

Obstáculo de edad

Aunque las credenciales académicas lo avalan, Baek se enfrenta a un escollo insólito: el límite de edad para postular a través de la UCAS, el servicio centralizado de admisiones universitarias británico.

Solo quienes tienen 13 años o más pueden registrarse, mientras que Baek acaba de cumplir 12.

“He contactado directamente tanto con UCAS como con la oficina de admisiones deOxford para preguntar por mi elegibilidad”, afirmó en su vídeo. Según dijo, espera una respuesta antes de que termine septiembre.

El calendario de admisión fija el 23 de octubre como fecha para el exigente Mathematics Admissions Test (MAT), prueba obligatoria para quienes solicitan plaza en matemáticas o programas relacionados.

Baek asegura que en los simulacros obtiene entre 98 y 100 puntos, prácticamente la perfección.

Si logra la excepción de edad, se presentará al examen y, en caso de superarlo, pasaría a entrevistas en diciembre. Los resultados definitivos de admisión se conocerán en enero.

“Estoy muy agradecido al personal de UCAS y de Oxford. Incluso si no consigo solicitar mi ingreso este año, quiero dar las gracias a todos los que me están apoyando”, subrayó.

Foco mediático

Baek no es un desconocido para la opinión pública surcoreana. En 2015 apareció en el programa de la cadena SBS Finding Genius, donde sorprendió con un test de inteligencia que arrojó un resultado de 204 puntos, situándole en el 0,0001% superior a nivel mundial.

Ingresó en el instituto de ciencia más prestigioso del país, el Seoul Science High School, en marzo de 2023, pero apenas cinco meses después comunicó su retirada.

Lo hizo de nuevo a través de su canal de YouTube, y la noticia generó un intenso debate nacional. Su padre denunció entonces que Baek había sido víctima de acoso escolar, extremo que la escuela no llegó a confirmar, pero que abrió un agrio debate en Corea del Sur sobre la presión académica y el trato a estudiantes superdotados.

Ahora, con su nuevo horizonte en Oxford, Baek busca dejar atrás la polémica y abrirse paso en el mundo universitario internacional, aunque tenga que esperar a cumplir un año más para formalizar su candidatura.