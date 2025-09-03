Kim Jong-un promete a Putin seguir ayudando a Rusia en "todo lo necesario": "Es nuestro deber de hermano"

Vladímir Putin y Kim Jong-un han aprovechado su presencia en el gran desfile militar de China para conmemorar el fin de la II Guerra Mundial y reafirmar su alianza. Tras escoltar al presidente Xi Jinping durante la exhibición del poderío militar de Pekín, el presidente ruso y el líder supremo norcoreano mantuvieron una breve reunión para perfumarse con alabanzas y enfatizar en su estratégica colaboración.

"Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia", afirmó Kim, que participó este miércoles en su primer gran evento multilateral acompañado de su hija Ju-ae, su posible sucesora, al comienzo del encuentro, según recoge la agencia Interfax.

Putin, por su parte, reiteró su agradecimiento por la ayuda militar brindada por Pionyang para liberar la región de Kursk, invadida durante varios meses por las tropas ucranianas. "Tus soldados lucharon con valentía y heroísmo", subrayó el autócrata ruso. Según la inteligencia de Corea del Sur, en torno a 2.000 norcoreanos habrían perdido la vida en estos combates.

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un durante el desfile militar en Pekín. Reuters

"Me gustaría señalar que nunca olvidaremos los sacrificios que las fuerzas armadas y las familias de tus militares han sufrido", añadió Putin. Hace unos días Kim condecoró a algunos comandantes y combatientes desplegados en Rusia y consoló, con lágrimas en los ojos, a familiares de varios caídos en combate, como se pudo ver en unas imágenes compartidas por la agencia estatal KCNA.

Kim destacó que desde la firma con Putin en junio de 2024 del pacto de asociación, que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, "las relaciones entre los dos países se están desarrollando en todos los ámbitos". "En el marco del acuerdo y en línea con nuestras obligaciones combatimos conjuntamente con el fraternal pueblo y Ejército ruso", señaló.

En relación con el aniversario de la contienda mundial, el autócrata ruso recordó que ambos países "tomaron parte en la lucha contra el nazismo, el fascismo y el militarismo". Putin también insistió en su agradecimiento a su homólogo por prestarle sus tropas en "la lucha conjunta contra el neonazismo moderno". La última vez que ambos se vieron cara a cara fue en la cumbre celebrada en Pionyang en junio del año pasado.

En la reunión participaron varios altos funcionarios rusos, entre ellos el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Según fuentes surcoreanas, ucranianas y occidentales, Corea del Norte es el principal suministrador de armamento al Ejército ruso, al que ha proporcionado misiles, proyectiles y numerosa munición.

Debut internacional

Kim debutó este miércoles en un evento multilateral de líderes presenciando el mayor desfile militar en la historia de China. Y además lo hizo en un lugar de honor: colocado justo a un lado del presidente chino Xi Jinping y de Vladímir Putin. Una potente imagen del respaldo de dos potencias mundiales al régimen hermético dotado de armas nucleares.

Otra imagen del encuentro entre Kim Jong-un y Vladímir Putin. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

El mandatario norcoreano llegó a la histórica plaza de Tiananmen en Pekín junto con sus homólogos de China y Rusia y, más tarde, los tres presenciaron juntos el desfile en la tribuna de honor. Las imágenes mostraron a Kim situado a la izquierda de Xi, con Putin a la derecha, en una escena de unidad de las tres naciones, que supuso el primer encuentro entre los líderes de Pionyang, Pekín y Moscú en 66 años.

Kim fue visto en un plano de igualdad con Xi y Putin, por encima de una veintena de líderes de países más ricos o con vínculos estrechos con Pekín que presenciaron el desfile más alejados.

Las imágenes también son una señal positiva en cuanto a las aparentes intenciones de Kim Jong-un de buscar un restablecimiento de los lazos con Pekín, tras un periodo de enfriamiento motivado por la cooperación militar norcoreana con Moscú en la guerra contra Ucrania. El gesto de Xi podría indicar que está dispuesto a aceptar la nueva alianza entre Corea del Norte y Rusia, que incluye cooperación armamentística y un acuerdo de apoyo militar en caso de agresión.