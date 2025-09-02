China ultima los preparativos del desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial al que asistirán Putin y Kim Jong-un

Cazas furtivos de última generación, misiles balísticos avanzados y tanques diseñados para neutralizar drones serán algunos de los principales protagonistas del desfile militar que Pekín celebrará mañana miércoles, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Al evento asistirán los líderes de las principales potencias no aliadas con Occidente, como el presidente chino, Xi Jinping, el mandatario ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

Desde hace semanas, la capital china se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad. Los accesos a edificios oficiales cuentan con escáneres similares a los de los aeropuertos, y hay vigilancia permanente en todos los pasos elevados de la ciudad, según informa la agencia Efe.

Durante este desfile, que conmemora la rendición formal de Japón en 1945, China aprovechará para exhibir su creciente poder militar en un contexto marcado por la desconfianza hacia Occidente, las tensiones geopolíticas derivadas de la presidencia de Donald Trump en EEUU y sus disputas territoriales con países vecinos.

El presidente Xi Jinping pronunciará un discurso en la emblemática plaza de Tiananmen, pasará revista a las tropas y destacará los avances en la modernización del Ejército Popular de Liberación (EPL), institución que en los últimos años se ha visto salpicada por escándalos de corrupción y la destitución de dos ministros de Defensa.

Aunque no se ha revelado con precisión qué sistemas de armamento serán exhibidos, fuentes del Ministerio de Defensa han adelantado que buena parte del arsenal será mostrado por primera vez y será de fabricación nacional. Según el diario hongkonés South China Morning Post, es posible que el desfile incluya misiles con capacidad nuclear.

El exinstructor del EPL, Song Zhongping, declaró al mismo medio que podrían presentarse nuevos sistemas hipersónicos de ataque de alta precisión, diseñados para enfrentar a potencias como Estados Unidos. Entre ellos figuran el DF-17, un misil balístico de corto alcance; el DF-26, apodado "Guam Killer" por su alcance de más de 4.000 kilómetros; el JL-3, lanzado desde submarinos; y el YJ-21, creado para superar sofisticadas defensas navales.

El desfile también contará con la participación de cazas invisibles al radar, tanques modernizados con integración de drones y aeronaves de alerta temprana KJ-600, entre otros equipos de última tecnología

Xi y Putin, durante la última ceremonia por el triunfo en la II Guerra Mundial en Moscú. Mikhail Metzel Sputnik

Xi, rodeado de Putin y Kim

El desfile comenzará mañana 3 de septiembre a las 09:00 hora local (01.00 GMT), tendrá una duración de unos 70 minutos y contará con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo.

Está previsto que asista al acto el primer ministro eslovaco, Robert Fico -único líder de la Unión Europea que acudirá-, quien afirmó antes de viajar que quiere "expresar su respeto a todos los que hicieron sacrificios en la guerra contra el fascismo" y rendir homenaje al pueblo chino, recoge Efe.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas.

Pero los invitados estrella serán Putin y Kim, que realizará su primer viaje al país asiático desde 2019 para reforzar unos lazos que se habían deteriorado a raíz del fortalecimiento de la cooperación militar entre el hermético país peninsular y Moscú.

En el acto también estarán presentes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros mandatarios asiáticos como el general líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, o el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Asimismo, el desfile contará con una nutrida presencia de dirigentes de países del sudeste asiático como Camboya, Vietnam, Laos o Malasia, en un momento en el que China trata de posicionarse frente a esta región, colectivamente su mayor socio comercial, como un socio más confiable que Estados Unidos.

Entretanto, una legión de vigilantes continúa supervisando estos días los puentes de Pekín, una constante en las grandes citas políticas en la capital desde que, en 2022, durante el XX Congreso del PCCh, un hombre colgó unos carteles en un puente de una autopista en los que pedía elecciones libres, tras lo cual fue arrestado.