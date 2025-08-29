El Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por violar un código ético al criticar al Ejército

El Tribunal Constitucional de Tailandia ha ordenado este viernes la destitución de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra, que llevaba solo un año en el poder, tras ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un mando militar en un audio filtrado.

Paetongtarn, que fue la primera ministra más joven de Tailandia, se convierte en el sexto gobernante de la familia multimillonaria Shinawatra o respaldado por ella en ser destituido por los militares o el poder judicial en una tumultuosa batalla de dos décadas por el poder entre las élites del país asiático.

En su veredicto, el tribunal declaró que Paetongtarn violó la ética en una llamada telefónica filtrada en junio, durante la cual pareció doblegarse al exlíder camboyano Hun Sen cuando ambos países estaban al borde de un conflicto fronterizo armado. Los enfrentamientos estallaron semanas después y duraron cinco días.

La decisión allana el camino para la elección de un nuevo primer ministro por parte del Parlamento, un proceso que podría prolongarse debido a que el partido gobernante de Paetongtarn, Pheu Thai, pierde poder de negociación y se enfrenta al desafío de consolidar una frágil alianza con una mayoría muy ajustada.

El fallo supone el fin prematuro del mandato de la hija y protegida del influyente magnate Thaksin Shinawatra. Paetongtarn, de 39 años, era una neófita política cuando se vio repentinamente en el centro de la atención tras la sorpresiva destitución de su predecesora, Srettha Thavisin, por el mismo tribunal hace un año.

La gobernante se disculpó por la llamada filtrada y afirmó que intentaba evitar una guerra.