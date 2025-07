Disparos y lanzamiento de misiles entre Tailandia y Camboya por una zona fronteriza en disputa

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya han iniciado este jueves un enfrentamiento armado en una zona fronteriza en disputa entre las provincias de Preah Vihear (Camboya) y Ubon Ratchathani (Tailandia). Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado la refriega tras semanas de tensión y ya reportan fallecidos.

Tailandia ya ha desplegado un avión de combate F-16 para atacar al Ejército camboyano a lo largo de la frontera entre los dos vecinos del sudeste asiático. Y amenaza con desplegar cinco más.

Los enfrentamientos se están extendiendo a múltiples puntos fronterizos y ambas partes están intensificando el conflicto mediante el despliegue de armas pesadas, incluido el uso de artillería con misiles y cohetes.

🔴 #URGENTE | El ejército tailandés informa que los enfrentamientos con fuerzas camboyanas se han expandido a al menos seis puntos a lo largo de la frontera en disputa, y confirma que dos soldados resultaron heridos durante un combate en la zona del templo de Surin. pic.twitter.com/JTpJsgUpSB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 24, 2025

La Embajada de Tailandia en Camboya ya ha pedido a sus nacionales que abandonen el país vecino ante la posibilidad de que los ataques "se prolonguen y se expandan".

Qué está pasando

El conflicto se produce un día después de que un soldado tailandés perdiera una pierna al pisar una mina terrestre en territorio fronterizo en Ubon Ratchathani.

Se trata del segundo incidente de este tipo este mes, lo que motivó que Tailandia retirara a su embajador en Camboya y expulsara al embajador camboyano en Bangkok.

Las autoridades tailandesas responsabilizan a Camboya de la colocación de minas terrestres en territorio tailandés, lo cual, según afirman, constituye una violación de la Convención de Ottawa, un acuerdo internacional que prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas terrestres antipersonal, según la cadena pública Thai PBS.

🔴 #URGENTE | Imagenes de soldados de Camboya disparando contra posiciones de militares tailandeses en la frontera de ambos países. pic.twitter.com/mP5sjl4PZQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 24, 2025

Bangkok y Nom Pen arrastran una histórica disputa territorial en su frontera compartida, avivada desde finales del pasado mes de mayo, después de que muriera un soldado camboyano en un intercambio de disparos entre ambos Ejércitos.



Desde ese incidente, del que ambas partes también se acusan mutuamente, Tailandia y Camboya han reforzado el despliegue de tropas en zonas donde se solapan las reclamaciones territoriales.



Mientras Bangkok aboga por llegar a un acuerdo de forma bilateral, Nom Pen elevó el conflicto a la Corte Internacional de Justicia en junio.

Además, las tensiones no son nuevas en esta región. Los conflictos en torno al templo de Preah Vihear, declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 2008, han sido una constante en la relación bilateral.

Aunque la Corte Internacional de Justicia otorgó en 1962 la soberanía del templo a Camboya, las zonas adyacentes siguen siendo objeto de disputa. Los combates de 2008 y 2011 dejaron decenas de muertos y miles de desplazados.

Lanzacohetes

El Ejército tailandés asegura que las fuerzas de Camboya han abierto fuego en un área fronteriza de la provincia de Surin y que seis soldados camboyanos se encontraban frente a una base de operaciones tailandesa "completamente armados, incluyendo lanzacohetes".



Mientras, el presidente del Senado de Camboya y exlíder del país, Hun Sen, acusó a las fuerzas tailandesas de haber iniciado el ataque y lanzado un "globo invasor".



"El Ejército camboyano no tiene más remedio que tomar represalias y contraatacar", escribió Hun Sen en redes.



"Las agencias pertinentes del Ejército Real Tailandés siguen de cerca la situación", informaron por su parte las fuerzas de Bangkok, que aseguran haber escuchado "el sonido de un vehículo aéreo no tripulado camboyano" sobrevolando la zona.



El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, dijo ante los medios: "Recibimos un informe poco después de las 8:00 (hora local, 01:00 GMT) de que se habían producido disparos. Actualmente, estamos investigando los detalles".



Los líderes militares tailandeses "se encuentran reunidos" y el Consejo de Seguridad Nacional ha sido convocado, según el mandatario interino, quien rebajó la tensión al añadir: "No llegó a ser un enfrentamiento en toda regla".