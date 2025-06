El pasajero del asiento 11A, el único superviviente del accidente de avión en India: "Había cuerpos a mi alrededor"

Asiento 11A del vuelo AI171 de Air India. El pasajero que ocupaba ese lugar es el único superviviente del accidente aéreo ocurrido este jueves en la ciudad india de Ahmedabad. La aeronave, un Boeing 787, que partía a primera hora de la mañana en dirección al aeropuerto londinense de Gatwick con 242 personas a bordo, se estrellaba pocos minutos después de coger altura contra una residencia de estudiantes de medicina, la BJ Medical College, situada en una zona residencial de una de las zonas más pobladas del país.

En un primer momento, las autoridades locales anunciaron la posibilidad de que no hubiera ningún superviviente. Sin embargo, más tarde confirmaron el hallazgo con vida de un hombre, quien fue trasladado al hospital, donde está recibiendo atención médica. Pero no ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

Varios canales de televisión indios difundieron imágenes de un hombre que, según los medios locales, sería el único superviviente del accidente. El diario Hindustan Times logró hablar con él. Se trata de Ramesh Viswashkumar, de 40 años, quien mostró al periódico una tarjeta de embarque a su nombre para el asiento 11A del vuelo siniestrado.

"Treinta segundos después del despegue, se oyó un ruido fuerte y luego el avión se estrelló", relató desde su cama en el hospital. "Todo pasó muy rápido. Cuando recobré el sentido, había cuerpos a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia. Así llegué al hospital", recoge la agencia Reuters.

Asimismo, Viswashkumar explicó al diario que viajaba con su hermano Ajay, sentado en otra fila. "Estaba conmigo en el vuelo y ahora no puedo encontrarlo. Por favor, ayúdenme a encontrarlo", suplicó. Según ha informado la aerolínea, al menos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense viajaban en el vuelo.

Sin cifras oficiales

Por el momento, ninguna autoridad ha ofrecido una cifra oficial de víctimas del accidente. El comisario de Policía, G. S. Malik, ha pedido cautela a la hora de hacer un balance definitivo. "Todavía no podemos confirmar cuántas personas han fallecido", declaró. Aun así, reconoció que las posibilidades de encontrar más supervivientes son "muy limitadas" a medida.

Decenas de cuerpos han sido trasladados a distintos hospitales en las últimas horas, mientras continúan las labores de rescate entre los restos calcinados del fuselaje. Los equipos de emergencia también trabajan entre las ruinas de una residencia de estudiantes de medicina, que resultó gravemente dañada por la colisión. Al menos cinco personas han muerto en ese edificio y decenas más han resultado heridas.

Una fuente policial citada por la agencia Reuters elevó la cifra provisional de fallecidos a más de 290, casi medio centenar más que los pasajeros que iban a bordo del avión.