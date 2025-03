El Tribunal Constitucional restituye a Han Duck-Soo como presidente interino de Corea del Sur: "Busco un Gobierno estable"

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha desestimado este lunes la destitución como presidente interino del primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, que fue suspendido como jefe de Estado en funciones el pasado mes de diciembre.



El fallo se produce antes de que el mismo tribunal emita otro sobre la destitución del aún presidente, Yoon Suk-yeol, a quien sustituye en el cargo de forma interina desde que fuera suspendido de sus funciones después de que se viera envuelto en una crisis política tras su breve imposición de la ley marcial en diciembre.



La decisión de este lunes se produjo con cinco votos a favor y uno en contra por parte de los miembros del tribunal, mientras que otros dos jueces dictaminaron que la moción de destitución contra Han era inválida desde el principio, ya que dos tercios de los legisladores del parlamento no la aprobaron.

El fallo se produjo tres meses después de que la Asamblea Nacional acusara al primer ministro, y entonces presidente interino, por su presunto papel en la declaración de ley marcial del 3 de diciembre por parte de Yoon, entre otras razones.



Han Duck-soo llevaba menos de dos semanas en el cargo de presidente interino cuando fue destituido el 27 de diciembre tras enfrentarse al parlamento, liderado por la oposición, al negarse a nombrar a tres jueces más para el Tribunal Constitucional.



Entonces, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumió el cargo de presidente interino mientras el Tribunal Constitucional examinaba los casos de Yoon y Han.

Un Gobierno "estable"

Tras ser restituido como presiente interino de forma inmediata tras el fallo, Han ha asegurado que no escatimaría esfuerzos para abordar los asuntos urgentes tras su regreso y valoró positivamente la decisión del Tribunal Constitucional.



"Como presidente interino, dedicaré todos mis esfuerzos a garantizar un Gobierno estable de conformidad con la Constitución y la ley", declaró durante un discurso a la nación televisado.



También dijo que "protegerá los intereses nacionales" e hizo referencia a la guerra comercial impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el panorama económico y geopolítico tras su investidura.



Todavía se desconoce la fecha en la que el Tribunal Constitucional emitirá el fallo sobre Yoon, que decidirá si se confirma su destitución o si recupera sus poderes presidenciales.



Para el mismo, la Policía surcoreana activará su máximo nivel de emergencia y movilizará al 100% de la fuerza policial el día del fallo, con el fin de evitar posibles disturbios, protestas masivas y ataques contra instalaciones clave.



El Tribunal Constitucional concluyó a finales del mes pasado el juicio político sobre la destitución contra Yoon por su declaración de la ley marcial del 3 de diciembre.



Han también hizo este lunes un llamamiento a la unidad nacional ante la polarización que el juicio político contra Yoon ha generado y dijo que el veredicto "es de gran importancia".



"La mayoría de las personas a las que he servido durante casi 50 años no querían que el país se inclinara ni a la izquierda ni a la derecha. Simplemente querían que avanzara, ascendiera y progresara", concluyó Han.