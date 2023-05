Japón prepara la apertura de la primera oficina de enlace con la OTAN en Asia ante el rechazo de China

Por si faltaban pruebas de que el presidente ruso Vladímir Putin ha instalado el terror en todo el mundo, no solo en Ucrania, las últimas declaraciones del ministro de Exteriores chino Yoshimasa Hayashi lo dejan claro: "Ya estamos en conversaciones para abrir una oficina de enlace con la OTAN, pero aún no se han finalizado los detalles".

Hayashi señaló directamente como motivo de esta decisión la invasión de Ucrania por parte de Rusia, algo que ha generado incertidumbre a nivel mundial. "La razón por la que estamos discutiendo sobre esto es que, desde la agresión de Rusia a Ucrania, el mundo se ha vuelto más inestable", dijo en una entrevista en la CNN.

"Lo que está sucediendo en Europa del Este no se limita solo a un problema que afecte a Europa del Este. También afecta directamente a la situación aquí en el Pacífico. Es por eso que una cooperación entre nosotros en el Este de Asia y la OTAN se está volviendo cada vez más importante", continuó.

Japón no es miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por varias razones. En primer lugar, la OTAN es una alianza militar y política que se centra principalmente en la seguridad y defensa de los países de Europa y América del Norte.

Por otro lado, Japón está ubicado en Asia y su seguridad y defensa están influenciadas por factores regionales específicos, como las relaciones con China o Corea del Norte. Además, Japón tiene una política de defensa y seguridad que se basa en la Constitución pacifista de 1947, por la cual renuncia al uso de la fuerza militar en el ámbito internacional.

Sin embargo, esta medida se une a otras tomadas en los últimos años para reforzar su defensa y seguridad en los últimos años y envía el mensaje de que los socios asiáticos del bloque se están "comprometiendo de manera muy intensa" con la OTAN.

Decisión meditada

Que Hayashi haya hecho pública ahora la postura de Japón respecto a la OTAN no significa que la decisión haya sido tomada en las últimas horas. El Nikkei Asia, mayor periódico financiero del mundo, ya informó el pasado miércoles que Japón tenía planeado abrir una oficina de la OTAN.

"En cuanto a los planes de abrir una oficina de enlace en Japón, no entraremos en los detalles de las deliberaciones en curso entre los aliados de la OTAN, pero Japón tiene una cooperación de largo recorrido", dijo un portavoz de la OTAN en CNN la semana pasada, confirmando que es un plan barruntado desde hace tiempo.

No es algo tan extraño, ya que la alianza tiene otros enlaces similares en países no miembros como Austria o Ucrania. No obstante, sí se trata de la primera en Asia, donde las tensiones con China y Corea del Norte no paran de crecer.

Una oficina de estas características es muy importante a nivel estratégico porque supone un acercamiento sustancial de los socios occidentales con los asiáticos frente a las amenazas del continente. También sirve para mantener discusiones sobre geopolítica, tecnología o amenazas cibernéticas con otros países que, como Japón, son socios de seguridad de la OTAN.

Por este motivo, China ya ha alzado la voz expresando su rechazo ante esta posibilidad. "Asia es una tierra prometedora para la cooperación y un semillero para el desarrollo pacífico. No debería ser una plataforma para aquellos que buscan peleas geopolíticas. La interferencia de la OTAN en los asuntos de Asia-Pacífico socavarán la estabilidad regional", dijo la semana pasada el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Mao Ning.

"No estamos ofendiendo a nadie, nos estamos defendiendo de cualquier tipo de interferencia e inquietudes y, en algunos casos, amenazas", se ha defendido en CNN el ministro de Exteriores japonés.

Se trataría del segundo movimiento importante en la alianza tras el comienzo de la guerra en Ucrania. El mes pasado se oficializó la adhesión de Finlandia y se espera que Suecia haga lo mismo pronto. Además, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha sido invitado a la cumbre que tendrá lugar en julio.

