India pagará 674 dólares de indemnización por cada muerte de Covid-19

El Tribunal Supremo de India ha dado el visto bueno a la decisión del Gobierno de pagar 50.000 rupias (674 dólares) como compensación por cada fallecido como consecuencia de la Covid-19. La decisión del Alto Tribunal se produce después de la petición de los afectados que buscaban una compensación en virtud de las leyes de gestión de desastres de India.

El país asiático ha registrado oficialmente más de 447.000 fallecidos por Covid hasta ahora. Sin embargo, los expertos estiman que la cifra de muertos por culpa de la pandemia debe ser aproximadamente diez veces superior.

Los especialistas han llegado a estos modelos de estimación después de examinar el parámetro de exceso de muertes (cuanta gente está muriendo teniendo en cuenta la tasa de mortalidad de años anteriores).

El lunes el juez Shah dictaminó que "los familiares y allegados de la persona fallecida" recibirán esta compensación en el plazo de un mes desde que presenten la solicitud. Esto será "además de las cantidades pagadas por centros sociales y el estado bajo varios esquemas benévolos".

Fue en el mes de junio cuando los solicitantes requirieron la intervención de la Corte sobre el pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de Covid-19.

El Supremo se basa en que la enfermedad de la Covid-19 ha sido catalogada como "desastre" bajo los parámetros la Ley Nacional de Gestión de Desastres de India para dar luz verde a las indemnizaciones.

La ley se aprobó en 2005 para gestionar de una forma más eficiente los desastres, incluyendo el diseño de estrategias de mitigación, capacidad de reconstrucción y compensación por vidas perdidas, lesiones y propiedades dañadas.

Sin embargo, esa norma establece que se debe pagar una compensación monetaria de 400.000 rupias a las familias de las personas que han perdido la vida en una catástrofe.

"Sabemos que el Gobierno ha gastado mucho dinero en gestionar la pandemia. Pero aún creemos que el Gobierno debe pagar 400.000 rupias de indemnización a cada familia afectada, que es lo que establece la ley. O podrían ofrecer una cantidad mayor a las familias pobres y menor a las familias ricas. Tendrían que haberlo hecho mejor", señala Gaurav Kumar, uno de los solicitantes, a la cadena británica BBC.

Según el Gobierno federal, la indemnización se pagará "a los familiares del fallecido por Covid-19, sujeto a que la causa de la muerte se certifique como Covid-19", según las pautas. Los fondos para abonar estas indemnizaciones serán facilitados por los estados.

Al menos dos estados (Kerala y Rajastán) han indicado ya que el pago de las indemnizaciones ampliará la presión sobre sus arcas públicas y que los fondos deben ser proporcionados por el Gobierno federal.

"Si el Estado concede los fondos para tormentas de granizo, inundaciones, etc., debe hacer lo mismo con la Covid-19. No hay un único estado que se haya visto afectado, se trata de una pandemia", se queja Govind Singh Dotasara, ministro en Rajastán, al periódico The Indian Express.

Todavía no está claro cuál es la cantidad que tienen que aportar los gobiernos de los estados en el desembolso total. En agosto, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA por sus siglas en inglés), que está presidida por el primer ministro, escribió a los estados diciéndoles que no estaba claro cuanto dinero debían reservar para contingencias teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado.

También les advirtió de que "la prudencia financiera exige planificar de manera que se pueda ofrecer asistencia a un mayor número de personas en caso de que aumente el número de muertes".

Algunos estados como Karnataka han anunciado compensaciones mayores a las establecidas por el Tribunal Supremo, llegando hasta las 100.000 rupias para las familias pobres de los fallecidos por Covid-19. Según las informaciones que maneja la BBC, dieciséis familias han recibido la indemnización hasta ahora.

