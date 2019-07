Corea del Norte lanza dos misiles sobre el Mar de Japón

Corea del Norte ha lanzado este jueves dos proyectiles todavía no precisados desde su costa oriental, informaron fuentes militares surcoreanas.



Los lanzamientos fueron hechos desde las proximidades de la ciudad de Wonsan, hacia el mar, con una trayectoria de unos 430 kilómetros, informó la Junta de Estado Mayor de Corea del Sur.



"Nuestras Fuerzas Armadas están monitoreando de cerca la situación", agrega la fuente, citada por la agencia surcoreana Yonhap.



Uno de los "proyectiles no identificados" fue lanzado a las 05:34 hora local (20.34 GMT del miércoles) y el otro 23 minutos después, según el comunicado de la Junta de Estado Mayor.



La nota oficial agrega que tanto las autoridades de Corea del Sur como las de Estados Unidos están analizando la información disponible para confirmar qué tipo de proyectiles han sido lanzados.



En otras ocasiones, cuando las autoridades militares surcoreanas han utilizado inicialmente el término "proyectiles" para referirse a estos lanzamientos se ha confirmado posteriormente que se trataba de misiles balísticos.



Según el comunicado oficial, los dos proyectiles cayeron en aguas del Mar de Japón, llamado Mar del Este por las dos Coreas.



Se trata del primer lanzamiento desde los realizados en mayo pasado, que fueron supervisados personalmente por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y de los que informaron oportunamente los medios de comunicación del régimen de Pionyang.



En esta ocasión, dos horas después del primer lanzamiento no ha habido informaciones desde Pionyang que den cuenta de ello.



Los hechos se conocen después de que Kim se reuniera el pasado 30 de junio en la frontera entre las dos Coreas con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre histórica que buscó reanudar el diálogo para lograr la desnuclearización de la península coreana.