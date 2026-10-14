El vídeo hecho con IA con el que Trump se burla de la muerte de Chapman. Truth Social

La familia del joven al que mató un tigre en un zoo inglés pide a Trump que retire los vídeos en los que se burla de la tragedia

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LO ESENCIAL Las claves La familia de William Chapman, fallecido tras ser atacado por un tigre en un zoo de Doncaster, pide que se dejen de difundir los vídeos del suceso. Donald Trump compartió las imágenes del ataque burlándose del incidente y publicó un vídeo generado por IA en el que aparece domando al felino. El hombre, que padecía problemas de salud mental, entró voluntariamente al recinto del animal, que no será sacrificado según ha confirmado el zoo. Organizaciones de protección animal califican las publicaciones de Trump como insensibles y advierten del riesgo de promover contactos peligrosos con fauna salvaje.

Los familiares de William Chapman, el hombre fallecido el pasado sábado por el ataque de un tigre en un zoo en Doncaster, han pedido que dejen de compartirse en redes sociales los vídeos del incidente, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, compartiera dos versiones burlándose del incidente.

Chapman, que padecía antecedentes de enfermedad psiquiátrica según su familia, entró en el cercado del tigre en el Yorkshire Wildlife Park, situado a unos 250 kilómetros al norte de Londres. Trató de interactuar con el animal, un tigre de Amur llamado Altai, que le provocó heridas mortales en el intercambio.



La policía de Doncaster explicó que el hombre entró voluntariamente en el recinto en el que viven los grandes felinos, ya que se trata de una reserva de especies en peligro de extinción en la que no hay barreras con el público más allá de lo indispensable. Cuando los guardias lograron llegar a Chapman, ya había fallecido.

El parque zoológico abrió sus puertas en 2009 y el recinto de los tigres lo hizo en 2011. Los visitantes pueden observar a los felinos desde un sendero en lo alto del cercado donde se encuentran. Tras el incidente, el zoo ha sido cerrado al público y permanecerá clausurado mientras colaboran con las autoridades "para esclarecer lo que sucedió exactamente".



La policía ha pedido que quienes hayan grabado el incidente con sus teléfonos que se abstengan de compartir las imágenes, pero los vídeos se llevan compartiendo desde el fin de semana sin limitación. Trump los ha replicado en su cuenta de Truth Social, y una cuenta asociada a la Casa Blanca en X, 'Rapid Response 47', los redistribuyó.

This is appallingly tasteless. Delete it, President @realDonaldTrump . — Piers Morgan (@piersmorgan) October 14, 2026

Trump compartió las imágenes del ataque mortal, escribiendo: "¡Nunca te metas con la naturaleza! Presidente DJT". Más tarde, publicó un video aparentemente generado por IA en el que se le ve a él en la posición de Chapman. Sin embargo, en su versión, doma al tigre y luego juega con él.

"La publicación y difusión de contenido multimedia profundamente ofensivo está causando una angustia grave en un momento excepcionalmente vulnerable. Pedimos a la gente que deje de hacer esto", declaró la familia de Chapman el martes en un comunicado recogido por los medios británicos.

La familia describió a Chapman como un "joven brillante, cálido y entrañable" que sufría de una enfermedad mental significativa desde hacía varios años. Señalaron que corresponderá al forense determinar si sus antecedentes médicos influyeron en su muerte. El zoo ha confirmado que Altai no será sacrificado pese a haber causado la muerte del hombre.

Will Travers, presidente ejecutivo de la Born Free Foundation, ha condenado la publicación de IA de Trump, señalando que no solo es "increíblemente insensible", sino también temeraria.

"Aumenta el riesgo para la vida de las personas y de los animales salvajes en cautiverio", señala. "Este tipo de imágenes y vídeos pueden animar a la gente a buscar un contacto directo, poco realista y de alto riesgo con animales salvajes en cautividad".