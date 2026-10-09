Trump anuncia un acuerdo con Putin para que Rusia inyecte "de inmediato" más de 300.000 toneladas de diésel al mercado

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump anuncia un acuerdo con Vlad mir Putin para que Rusia inyecte de inmediato ms de 300.000 toneladas de combustible disel. Mosc se compromete a entregar un total acumulado de ms de 4,5 millones de toneladas de disel en el corto plazo para abaratar los precios en EE. UU. y el mundo. El republicano asegura haber mantenido una conversacin telefnica "altamente satisfactoria" con Putin y prioriza la rebaja de costes para agricultores y camioneros. Por parte rusa, el director del fondo soberano de inversin celebr el anuncio destacando que la cooperacin energtica entre ambos pases beneficiar al mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes a través de Truth Social que había alcanzado un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, mediante el cual Moscú inyectará "de inmediato" más de 300.000 toneladas de combustible diésel en el mercado estadounidense y mundial.

Según la versión de Trump, Rusia entregará 500.000 toneladas adicionales de diésel durante el mes de noviembre y otras 1.000.000 inmediatamente después. "Además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará a continuación, en un breve periodo de tiempo, 3.000.000 de toneladas de combustible diésel", celebró.

"Entre nuestro CONTROL TOTAL del estrecho de Ormuz y este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para todo el mundo, VAN A BAJAR EN CIFRAS RÉCORD Y RÁPIDAMENTE", escribió (sic) Trump, que aseguró haber mantenido una conversación telefónica "altamente satisfactoria" con Putin.

"Precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad. Este es un anuncio muy grande e importante. Además, debe entenderse que Irán no tendrá un arma nuclear", sentenció el mandatario republicano, necesitado de grandes anuncios en la antesala de las midterms.

El propio Trump ya había dejado caer la opción de conversar por teléfono con Putin, si bien encuadró ese movimiento en el intercambio de información sobre el brote del laboratorio siberiano que se cobró la vida de una investigadora.

El único funcionario ruso que se pronunció sobre el acuerdo fue Kirill Dmitriev, el director ejecutivo del fondo soberano de inversión de Rusia. "La cooperación entre Rusia y EEUU en materia de diésel y energía beneficiará al mundo", presumió en la red social X.