La abogada sudafricana y premio Nobel de la Paz 2026 Navi Pillay este viernes tras enterarse de la concesión del galardón. Efe

Trump impone sanciones a la CPI horas después de que una de sus exjuezas ganara el Premio Nobel de la Paz

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump impone sanciones a la Corte Penal Internacional que permiten castigar a las empresas que presten servicios al tribunal. La medida se ha tomado horas después de que la exjueza de la CPI, Navanethem 'Navi' Pillay, ganara el Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos rechaza la competencia del tribunal para juzgar a sus ciudadanos y critica las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes. La fiscal adjunta de la CPI condena las sanciones y asegura que la institución continuará con sus investigaciones de forma independiente.

La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, impuso sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) este viernes, horas después de que una de sus exjuezas, Navanethem 'Navi' Pillay, ganara el Premio Nobel de la Paz.

Esta medida, una vez más, ha hecho que Washington provoque una crisis diplomática con sus aliados europeos, según adelantó Reuters.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y afirmó que no detendrían el trabajo del tribunal.

La Casa Blanca, bajo el liderazgo del republicano, ya había mostrado una actitud hostil hacia el tribunal y había impuesto sanciones a sus fiscales y jueces.

La medida de este viernes va mucho más allá, al poder castigar potencialmente a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.

"El presidente Trump jamás permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, antes del anuncio oficial.

"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar", ha asegurado.

Ante esta situación, la fiscal adjunta Khan declaró a Reuters que las sanciones "deben ser condenadas".

"Las sanciones pretenden socavar el estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente", declaró Khan.

Al respecto, aseguró que su trabajo "continuará en todas las situaciones, investigaciones y procesos judiciales".

El Gobierno estadounidense ha mostrado su rechazo a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

También por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha cerrado.

En su primera rueda de prensa tras conocer que era galardonada con el Nobel de la Paz, Pillay denunció los "ataques políticos" contra el sistema internacional de justicia.

Según dijo, esos ataques provocan el riesgo de que el mundo vuelva a ser gobernado por el poder del más fuerte y no por la ley.

"Estamos viviendo en una era en la que el derecho internacional y los derechos humanos son objeto de significativos ataques políticos. Esta realidad cada vez peor es particularmente visible a través de los ataques contra la Corte Penal Internacional", aseguró.

Debido a estos intentos de "debilitar" el sistema de justicia internacional, afirmó en alusión implícita a las sanciones de Trump, se corre el riesgo de "regresar a un mundo en el que el poder en vez de la ley determina qué sufrimiento importa y cuál no".