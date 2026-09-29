Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, durante las negociaciones en el marco de la Asamblea General de la ONU. Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

EEUU vuelve a atacar a España por Ceuta: "Ningún gobierno responsable puede permitir que le inunde la inmigración"

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Las claves Generado con IA El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, criticó la gestión migratoria en España, citando la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Rubio afirmó que ningún país responsable puede permitirse fronteras abiertas que permitan una inmigración descontrolada. El político estadounidense defendió la inmigración ordenada, con procesos de selección y control sobre quiénes y cuántos pueden ingresar. Rubio advirtió que la migración masiva es costosa y no sostenible a largo plazo, asegurando que tanto Europa como EEUU ya han experimentado sus consecuencias.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cargado contra la gestión de los flujos migratorios en algunos países europeos. El jefe de la diplomacia estadounidense ha puesto como ejemplo a España, tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, asegurando que "ningún país puede permitirse dejar que le inunde la inmigración".

Preguntado por una batería de cuestiones atribuidas al continente europeo -entre ellas, la inmigración- por el presentador Sean Hannity de la cadena Fox News -que no ha citado específicamente a España, Marco Rubio ha subrayado que "Europa se enfrenta a grandes desafíos".

"Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España", ha señalado en alusión a la invasión de Ceuta por la entrada masiva de migrantes desde territorio marroquí los últimos días del pasado julio.

"You can't flood countries with migration."



Secretary of State Marco Rubio joins @seanhannity and warns European nations about the consequences of mass migration, arguing governments must maintain control of their borders.



Rubio says unchecked migration can create serious… pic.twitter.com/7hk7ZkKlDG — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

"Ningún país responsable y gobernado por personas responsables puede permitirse tener las fronteras totalmente abiertas y dejar que le inunde la inmigración", ha espetado el jefe de la diplomacia de EEUU.

Insistiendo en que "no se puede inundar a países con flujos migratorios", el político conservador ha argumentado, tras anotar que Estados Unidos "se construyó sobre la inmigración", que esta "debe llevarse a cabo mediante un proceso ordenado"

Este proceso se basa en que "se pueda decidir quién entra, contar con información detallada sobre esas personas, y seleccionar a quiénes y a cuántas personas se permite ingresar cada año", detalló. "Esto es migración adecuada, inmigración adecuada", ha remarcado.

"Lo que hemos visto en el conjunto de Occidente, y lo que presenciamos en Estados Unidos durante la administración anterior -la demócrata de Joe Biden-, es una afluencia incontrolada de personas", ha contrapuesto.

Al hilo, ha querido emplear una analogía a modo de explicación: "No estoy en contra de la lluvia, sino de las inundaciones". "Lo mismo diría respecto a la inmigración y la migración masiva", ha proseguido.

En este sentido, ha alegado que "la migración masiva resulta tremendamente costosa para cualquier sociedad" y que, "sencillamente, no es sostenible a largo plazo". "Creo que los países europeos lo están aprendiendo ahora", ha valorado, asegurando que "Estados Unidos lo aprendió tras cuatro años de Administración (del ex presidente Joe) Biden".