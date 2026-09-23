Sánchez defiende junto a Mamdani el intervencionismo económico y la inmigración: "Hacen a los países mejores"

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez defiende el intervencionismo económico y la inmigración como factores que mejoran a los países, durante su encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Mamdani elogió los logros sociales del gobierno de Sánchez, como la subida del salario mínimo, la extensión de la baja de paternidad y la Ley de Memoria Histórica. Sánchez destacó que la inmigración ha fortalecido a España económica, social y culturalmente, y defendió políticas de integración frente a posturas restrictivas. El presidente español reivindicó la justicia social y la recaudación progresiva de impuestos, subrayando que el crecimiento económico puede estar acompañado de igualdad y derechos laborales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles su primer encuentro con el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, en un evento organizado en la residencia oficial de Gracie Mansion por la Global Progress Foundation.

Mamdani ha alabado los logros de Sánchez a lo largo de su mandato, en especial la subida del salario mínimo en España y las medidas sociales como la extensión de la baja de paternidad. También le ha elogiado por la Ley de Memoria Histórica y la prohibición de las terapias de conversión LGTB.

Sánchez, por su parte, ha defendido la inmigración como un fenómeno que "hace mejores a los países" en el contexto de la crisis de migrantes en Ceuta, algo que le llevó a chocar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, con quien Mamdani mantiene una rivalidad ideológica.

El alcalde de Nueva York comenzó su intervención recordando la figura de Federico García Lorca, su vínculo con la ciudad y la forma en la que reflejó un momento de "inmensa oscuridad" para la gente en La canción del jinete. "El aislacionismo era la fuerza dominante de la época", planteó.

Tras mencionar la Guerra Civil española y ejecución del poeta a manos de "los hombres de Franco", Mamdani aseguró que García Lorca "nunca dejó de creer en un mundo mejor". A continuación invitó a los asistentes a hacer realidad esta visión mediante la "Igualdad y la Justicia". "La luna llena guía nuestros pasos, y conocemos los caminos".

Tras celebrar a Sánchez como alguien "que ha devuelto la confianza en la democracia", el neoyorquino ha desgranado los logros del español en materia social. Ha citado al propio Sánchez cuando subió el salario mínimo: "El trabajo importa, el esfuerzo importa y la dignidad importa".

Finalmente, también ha loado el reconocimiento de Palestina por parte del gobierno de Sánchez. "Le atribuiría la Copa del Mundo, pero eso sería pasarse", bromeó.

"Los poderosos nos temen"

Felicitando a su vez al alcalde por la victoria de los Knicks en la NBA, el presidente del Gobierno ha planteado que lo único que les queda por demostrar es que "las políticas progresistas pueden ganar el futuro".

"La inmigración ha hecho a España más fuerte", ha declarado por su parte Sánchez. "Económicamente, socialmente y culturalmente. Trabajan en nuestras empresas, sostienen nuestro Estado de Bienestar. La inmigración nos hace un país mejor".

Sánchez planteó que "durante mucho tiempo" se ha mantenido que el crecimiento económico debía ir de la mano de la "desigualdad" y los "sacrificios". Asegura que en los últimos ocho años de su mandato, "España ha demostrado que estos postulados no son ciertos".

Ha presentado la subida del salario mínimo como un éxito cuando el desempleo en nuestro país está en mínimos como demostración de que no destruye empleos; los derechos laborales, que no han dañado la competitividad; y la apuesta por la energía renovable.

"Nuestras políticas funcionan y cumplen. La justicia social es uno de los pilares del crecimiento económico", ha proseguido, recordando la aprobación del Ingreso Mínimo Vital para paliar los efectos de la crisis tras la pandemia de Covid-19.

Eso le ha llevado a defender que "los que ganan más deben pagar más". No como "castigo", aclara, sino porque "nadie alcanza el éxito solo". En el contexto de la crisis del petróleo provocado por la guerra de Irán, Sánchez ha abogado por las tasas a las grandes energéticas.

Finalmente, el presidente ha apostado por la integración frente a las políticas restrictivas en inmigración. "Nosotros no dividimos a los muchos para que los pocos privilegiados eviten ser cuestionados", proclamó. "Los poderosos nos temen porque demostramos que la democracia y la economía pueden ser para la mayoría".