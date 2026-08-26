El Kremlin confirma que el jefe de la CIA ha visitado Moscú pero niega que hablase sobre la guerra de Ucrania con Putin

Las claves

Las claves Generado con IA El Kremlin confirma la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, pero niega que se reuniera con Putin o tratara la guerra de Ucrania. La visita de Ratcliffe estaría relacionada con la posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia por tenencia y tráfico de armas. Medios rusos señalan que Putin habría firmado decretos secretos, uno de los cuales podría estar vinculado al indulto de Zimmerman. El viaje ocurre en un contexto de tensión entre Rusia y Occidente, con recientes ataques de drones sobre países de la OTAN y negociaciones de paz estancadas entre Rusia y Ucrania.

El Kremlin ha confirmado la visita sorpresa a Moscú realizada por el director de la CIA, John Ratcliffe, el pasado martes. Sin embargo, aclara que el jefe del espionaje estadounidense no fue recibido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, ni se abordó la guerra entre Ucrania y Rusia que se encamina a su quinto año.



"No hubo una reunión con el presidente", zanjó escuetamente el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones al canal ruso RTVI.



Previamente el representante del Kremlin comentó a The Washington Post que esta visita estaba vinculada a "contactos entre los servicios de inteligencia", sin dar más detalles.

Según canales de Telegram rusos que cita la agencia EFE, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar.

La visita estaría relacionada con la liberación del estadounidense Charles Zimmerman. El veterano de la Marina estadounidense de 58 años fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

El vuelo de John Ratcliffe a su llegada a Riga, Letonia, desde donde entró en Rusia. @ALFREDSPODINS VIA X/via REUTERS

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica con la que había hablado por internet, y fue detenido cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.



Los medios rusos señalan que Putin habría firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

La Casa Blanca está preocupada por el reciente vuelo de varios drones contra territorio de países miembros de la OTAN, como Alemania, Polonia, Rumanía y los Bálticos.



Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó las propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, a la que acusó de abrir "la caja de pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.



El Congreso estadounidense podría aprobar próximamente el primer gran paquete de sanciones contra Rusia desde que el presidente, Donald Trump, llegara al poder hace 18 meses, algo que ya hizo el Senado hace más de dos semanas.



La CNN, por su parte, destacó que la visita tuvo lugar justo después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar "todas las operaciones económicas" de Irán, uno de cuyos principales aliados es Rusia.

Las negociaciones estancadas

La visita a Moscú de Ratcliffe, que fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente Trump, fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produjo en un momento en que permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por EE.UU.

Algunos medios occidentales relacionaron la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas, o para advertir al Kremlin de que no ataque ninguno de los objetivos británicos que suministran armamento a Ucrania.



Se trata de la primera visita de un director de la CIA a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania.