La Justicia paraliza las obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca: deberá obtener permiso del Congreso

Construcción de un salón de baile en la Casa Blanca vista desde una ventana del Monumento a Washington. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Justicia ha ordenado paralizar las obras del salón de baile que Trump inició en la Casa Blanca hasta obtener permiso del Congreso. El tribunal dictaminó que solo el Congreso puede autorizar y financiar el proyecto, respaldando un fallo anterior de un juez federal. El salón, valorado en 400 millones de dólares y ubicado en el antiguo Ala Este, es parte de un plan más amplio de remodelación de Washington por Trump. Trump anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo, defendiendo el proyecto como un legado y alegando motivos de seguridad.

El sueño de Donald Trump, pasa por el Congreso. El deseo del presidente de EEUU de construir un salón de baile en la Casa Blanca deberá recibir luz verde del Congreso, donde el republicano tiene mayoría, al menos hasta las elecciones de medio mandato de noviembre.

Así lo ha dictaminado un tribunal de apelaciones este viernes que ha ordenado detener las obras de construcción del salón de baile que Trump inició hace meses y que ha suscitado un arduo debate en el país.

"La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo", escribió el tribunal.

La construcción está valorada en 400 millones de dólares y debería ocupar el antiguo emplazamiento del Ala Este de la Casa Blanca, que fue demolida en octubre de 2025 por orden del mandatario.

El salón de baile forma parte del impulso más amplio de Trump para remodelar el núcleo monumental de Washington, que también incluye planes para un arco de 76 metros (250 pies) y cambios en el Kennedy Center, un lugar emblemático de la cultura y un centro de espectáculos.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó con su decisión de este viernes el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y que no había autorizado el proyecto de Trump.

"Inquilino temporal"

"Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva", señalaron los jueces.

El fallo entrará en vigor en 14 días para permitir que la Casa Blanca pueda apelar al Tribunal Supremo. Los magistrados, que se pronunciaron tras una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización de protección del patrimonio histórico, no entran a valorar la pertinencia o no de la construcción del salón de baile, sino que simplemente consideran que la autorización debe partir del Congreso de Estados Unidos.

"Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, desde un punto de vista político. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón de baile", indica la resolución judicial.

El salón de baile es una de las grandes apuestas de Trump, que aspira a dejar su legado en el complejo de la Casa Blanca como "un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo": "Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país", declaró.

Su reforma es una muestra más de su intención de pasar a la historia del urbanismo norteamericano con dudoso gusto.

De hecho, el mandatario quiere también rebautizar con su nombre el aeropuerto Dulles de Washington y la icónica estación neoyorquina Penn Station.

Acudirá al Supremo

Poco después de conocerse la decisión, Trump anunció que llevará el caso al al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, para que dé su última palabra.

"Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una decisión injusta debe ser revocada", escribió el mandatario en un largo mensaje en Truth Social.

Trump defendió la importancia del Salón de Baile, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad, ya que considera que la decisión "pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de quienes trabajan y trabajarán en la Casa Blanca, incluidos todos los futuros presidentes de los Estados Unidos y sus familias".

El presidente definió el fallo como "horrendo, ilegal y motivado por razones políticas".

Finalmente, aseguró que el tribunal "se negó a reconocer que el Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América".