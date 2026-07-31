Trump aprovecha la crisis de Ceuta para cargar contra los demócratas: "EEUU acabará como Ceuta si ganan en 2028"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en una imagen de archivo. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump utilizó la crisis migratoria en Ceuta como advertencia para Estados Unidos, afirmando que el país podría vivir una situación similar si los demócratas ganan en 2028. Trump criticó las políticas migratorias de los demócratas y advirtió que los estadounidenses "no vivirán muy bien" si ese partido gana las próximas elecciones. La Casa Blanca responsabilizó al gobierno de Sánchez y sus políticas "globalistas de extrema izquierda" del caos en Ceuta. La Administración Trump presenta la política migratoria europea como un foco de tensión internacional, advirtiendo del "borrado de la civilización" en Europa por flujos migratorios y fronteras abiertas.

Donald Trump aprovechó este viernes la crisis migratoria en Ceuta de cara a las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos.

A su juicio, la "terrible" situación en Ceuta se reproducirá en su país si los demócratas ganan dichos comicios.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", aseveró el republicano en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

"El borrado de la civilización"

Las advertencias formuladas este jueves por la Casa Blanca forman parte de una intensiva ofensiva promovida por la Administración de Trump, que sitúa la política migratoria del Viejo Continente como uno de los principales focos de tensión diplomática a ambos lados del Atlántico.

Uno de los episodios más contundentes tuvo lugar el pasado septiembre de 2025 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario estadounidense acusó a los líderes europeos de "destruir su propio patrimonio" e instó a los Gobiernos a poner fin al "experimento fallido de las fronteras abiertas", advirtiendo directamente de que los países comunitarios estaban encaminados a su ruina por cuestiones de "corrección política".

La postura oficial de Washington quedó formalizada de forma aún más severa en diciembre de 2025, tras la difusión de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El documento oficial, criticado por diversas cancillerías comunitarias, llegó a sostener que Europa afrontaba el "borrado de su civilización" debido a los flujos migratorios incontrolados y la hiperregulación, señalando explícitamente que la Administración buscaría cultivar la resistencia interna frente a la trayectoria globalista europea.

Días después de la publicación de dicho informe estratégico, el propio mandatario ratificó su diagnóstico al asegurar públicamente que el continente "va por muy mal camino" y pedir a los socios trasatlánticos que extremaran la precaución.

En varias intervenciones públicas, la Casa Blanca tildó la gestión del bloque de "desastre" y pronosticó que, de no dar un giro drástico, varios Estados europeos dejarían de ser países viables a medio plazo.

El discurso de la Administración estadounidense ha vinculado de forma reiterada la seguridad territorial con el rechazo a la migración irregular, insistiendo en que el modelo de fronteras flexibles defendido por sectores progresistas amenaza el tejido social occidental.