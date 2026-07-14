Trump renuncia a su peaje del 20% en Ormuz y propone negociar "acuerdos comerciales" con los países del Golfo

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump retira la amenaza de imponer un peaje del 20% a barcos que crucen el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense propone negociar acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo en lugar del peaje. Trump agradece al liderazgo militar estadounidense por mantener abierto el estrecho de Ormuz, excepto para barcos iraníes. El bloqueo total se mantiene para embarcaciones que tengan relación con Irán, mientras el tráfico marítimo por Ormuz sigue bajo respecto a cifras anteriores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este martes su amenaza de cobrar un peaje del 20% a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz y presentó una alternativa que consiste en negociar acuerdos comerciales con los países del Golfo.

"Basándome en conversaciones altamente productivas con el liderazgo de Oriente Medio, he decidido reemplazar la tarifa de reembolso del 20% de los Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos", escribió en Truth Social.

"Esas inversiones serán MASIVAS pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y su futuro", recoge la publicación Trump, que aseguraba que "el petróleo fluye como nunca antes, gracias al increíble poder de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos".

Lo cierto es que el tráfico a través de Ormuz sigue sin remontar desde su cierre el pasado 28 de febrero. Según el portal Hormuz Strait Monitor, sólo 34 barcos han cruzado el estrecho en las últimas 24 horas cuando el promedio previo a la operación Furia Épica estaba entre 110 y 130.

Trump, sin embargo, expresó su agradecimiento hacia "el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el comandante del Mando Central de los Estados Unidos, almirante Brad Cooper".

"Debido a ellos, y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas más poderosas de cualquier parte del mundo, POR MUCHO, el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo excepto al de Irán, y eso se debe a su liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que los está llevando por el camino de la DESTRUCCIÓN TOTAL", añadió.

El inquilino de la Casa Blanca reafirmó acto seguido que mantendría "un bloqueo TOTAL, pero solo para los barcos que vayan hacia o desde puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa que tenga que ver con carga iraní".

"Estados Unidos está GANANDO otra vez, ganando como nunca antes. Los días en que Irán mataba a cientos de miles de personas, incluidos 52.000 manifestantes, han TERMINADO y, lo más importante, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", sentenció.