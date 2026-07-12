Muere a los 71 años el senador de EEUU Lindsey Graham, gran aliado de Trump y uno de los mayores críticos de Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA El senador republicano estadounidense Lindsey Graham ha muerto a los 71 años tras una breve y repentina enfermedad, según confirmó su oficina. Graham era un estrecho aliado de Donald Trump, quien recientemente respaldó su campaña de reelección en Carolina del Sur. El senador era conocido por su postura dura contra Irán, su apoyo a Israel y sus críticas contundentes hacia el Gobierno de Pedro Sánchez en España. Graham calificó la negativa de España a ceder sus bases militares para operaciones en Irán como una muestra de "debilidad política" y criticó la política exterior española.

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente, Donald Trump, ha muerto este sábado a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", según ha confirmado este domingo su oficina en la red social X.



"En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad", aseguraban en el mensaje.

"La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", detallaba la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.



Graham ganó en junio las primarias de su partido para la contienda de noviembre frente al empresario Mark Lynch, después de recibir el respaldo de Trump.



Entonces, Trump destacó en su red, Truth Social, su relación política y personal con Graham, uno de los republicanos más fieles al mandatario, en un momento en que varios miembros del partido han cuestionado los costos de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses.



Graham "está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (...). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección", escribió entonces el presidente.



El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.

Su rechazo a España

Dentro de su gran apoyo a Donald Trump, también ha sido uno de los senadores más críticos con España, como el propio presidente.

Después de que Pedro Sánchez negará a EEUU la posibilidad de usar sus bases militares en territorio español para su guerra contra Irán, el presidente salió en contra de Sánchez, en una de los primeros reproches del presidente Trump al país.

Como gran aliado que es, Graham no fue menos y calificó la decisión de Sánchez de "debilidad política". Además, aseguró que la actitud de España afectaría en la percepción de Estados Unidos sobre sus socios europeos.

Cuando sucedió, mostro su rechazo en un largo mensaje en redes sociales, en el que aseguraba que el Gobierno de Sánchez había "perdido el rumbo" y que esto era una muestra de su poca disposición a condenar al régimen iraní, mientras dedica críticas a Estados Unidos y su "Operación Furia Épica".

During my time in the U.S. Air Force in the mid-80s when I was assigned as a prosecutor in Europe at the height of the Cold War, I was tasked to American air bases in Spain as a part of my legal duties. I have great admiration for the Spanish people and they have been great… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 2, 2026

Además, aseguró que esperaba que "el actual Gobierno español fuera una aberración, no la norma".