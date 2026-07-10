Trump fue evacuado de Turquía en el Air Force One a la carrera y con las ventanillas bajadas por temor a ser alcanzado por Irán

La aceptación del lujoso Boeing 747-8 como regalo causó controversia política en EE.UU., aunque finalmente fue considerado legal por el Pentágono y la Casa Blanca.

El nuevo Air Force One, regalado por la familia del emir de Catar, aún no cuenta con todos los sistemas defensivos del anterior, generando dudas sobre su seguridad.

Trump tuvo que abordar el antiguo Air Force One, siguiendo instrucciones de seguridad como mantener las ventanillas bajadas para evitar ser localizado.

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó apresuradamente a Donald Trump de Ankara tras la cumbre de la OTAN por temor a un ataque de Irán.

El Servicio Secreto de Estados Unidos ordenó una evacuación apresurada del presidente Donald Trump desde Ankara, donde se celebró la cumbre de la OTAN, a causa de la reactivación de las hostilidades con Irán. La capital turca se encuentra a unos 1.000 km de la frontera iraní, dentro de un potencial rango de ataque.

Según revela The New York Times, Trump fue conducido a su antiguo avión, el "viejo" Air Force One, con una rapidez inusual. No se detuvo al pie de la escalerilla, como suele hacer para responder a las preguntas de los periodistas, y el embarque se realizó de manera acelerada.

A bordo, los pasajeros recibieron instrucciones de bajar las cortinillas antes del despegue. Las ventanillas se mantuvieron bajadas durante todo el trayecto nocturno, previsiblemente para hacer el avión más difícil de localizar.

En el interior del avión, los periodistas preguntaron por la orden de bajar las cortinillas. El propio Trump confirmó que era una medida de seguridad porque viajaban "en un avión peligroso" amenazado por Irán.

Versiones sobre el cambio de avión

Trump había llegado a Ankara a bordo del flamante Boeing 747-8 que le regaló la familia del emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. El aparato está valorado en unos 400 millones de dólares (350 millones de euros) y ha recibido el apodo de 'palacio volador' por el lujo que alberga.

Sin embargo, en la rueda de prensa al terminar la cumbre, la misma en la que anunció que volvería a bombardear Irán, ya circulaba el rumor de que usaría el antiguo avión, que se había desplazado como medida de apoyo. En ese momento, el presidente negó que respondiera a motivos de seguridad.

Aunque reconoció que él era el objetivo número uno de Irán y "estaba el primero en la lista", le restó importancia. "Me da igual", añadió. En Truth Social escribió que usaría el avión antiguo porque sentía "nostalgia por volar en él".

También aseguró que mandaba el nuevo avión a la base británica de Mildenhall porque "el personal le pidió que lo enviara allí para verlo" antes que nadie. "Estaban ansiosos por visitarlo", dijo.

Trump aterrizó en Mildenhall a última hora de la noche del miércoles, descendió del antiguo Air Force One, y se cambió al nuevo para regresar de vuelta a Washington.

El presidente Donald Trump es recibido por el presidente Tayyip Erdogan en Ankara. Jonathan Ernst. Reuters.

Las dudas sobre el 'palacio volante'

El nuevo Air Force One regalado por Catar fue presentado en público el 19 de junio pasado, tras casi un año de trabajos para dotarlo de los equipamientos de seguridad y comunicaciones necesarios para su función de transporte presidencial. Los medios han especulado con un coste de adaptación entre 200 y 400 millones de dólares.

El incidente de Ankara despierta ahora las dudas sobre las reformas realizadas en el lujoso Air Force One. Se sabe que Trump presionó a laFuerza Aérea para que el aparato estuviera listo cuanto antes.

El director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró en un comunicado que "el nuevo Air Force One es un avión moderno, dotado de protocolos de seguridad de alto nivel para proporcionar la máxima seguridad al presidente y a su equipo".

El mismo medio asegura que funcionarios conocedores de las características del avión destacaron que no cuenta con los mismos recursos defensivos que el antiguo. Informaron que el cambio se recomendó como consecuencia del contexto reciente, no porque existiera una amenaza concreta.

El antiguo Air Force One está equipado con un sistema de contramedidas para 'cegar' a los misiles antiaéreos. Además, cuenta con señuelos que pueden desplegarse para engañar a los proyectiles y desviarlos de su trayectoria.

No está claro cuántas de esas capacidades se han instalado en el nuevo avión donado por Catar. Fuentes de la industria y del Pentágono han señalado que una modernización de tal envergadura podría costar hasta 1.000 millones de dólares y tardar hasta dos años en completarse.

El nuevo Air Force One llega a la base británica de Mildenhall. Truth Social. RRSS.

Sin embargo, en su comparecencia ante el Congreso, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink, estimó que las modificaciones costarían "probablemente menos de 400 millones de dólares".

La historia del avión regalado

En realidad, el Boeing 747-8 pertenecía al exprimer ministro catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primo del padre del actual emir. Era su avión privado y una división especializada de Boeing lo había construido en 2012 aplicando los máximos patrones de lujo conocidos.

Perteneció a la flota gubernamental hasta que su dueño dejó el cargo. En febrero de 2025, la tripulación lo llevó al aeropuerto internacional de West Palm Beach en Miami con intención de ponerlo a la venta. Trump lo vio y manifestó repetidas veces que le parecía una aeronave magnífica.

En mayo de aquel año, coincidiendo con el viaje del presidente a Oriente Medio, el emir Al Thani le comunicó la intención de la familia de ofrecerle el lujoso aparato como regalo. Trump reconoció el "gran gesto" y afirmó que "sería estúpido" no admitir un regalo valorado en unos 400 millones de dólares.

La cuestión generó una fuerte controversia por la llamada 'cláusula de emolumentos' de la Constitución de EEUU. Prohíbe a funcionarios públicos aceptar regalos de gobiernos extranjeros sin consentimiento del Congreso.

Un grupo de senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores denunció lo que calificó como un "claro conflicto de intereses" . Los servicios jurídicos de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia concluyeron, sin embargo, que era legal que el Pentágono aceptara la aeronave, al no existir condiciones explícitas asociadas al obsequio.

El presidente Donald Trump recibe al emir de Catar , Tamim bin Hamad Al Thani, en el viejo Air Force One durante una escala para respostar. Evelyn Hockstein. Reuters.

Se daba la circunstancia de que el Departamento de Defensa tenía en marcha un proyecto para sustituir los aviones en servicio, pero Boeing acumulaba retrasos en su producción.

El Pentágono anunció oficialmente la aceptación del avión hacia mayo de 2025, declarando que se hacía "de acuerdo con todas las normas y reglamentos federales". Se presentó al público el 19 de junio de 2026 en la base de Andrews.

Durante el acto, el presidente agradeció de nuevo la generosidad del emir de Catar. La Casa Blanca ha indicado que, al finalizar su mandato, el avión pasará a formar parte de la biblioteca presidencial que se construirá en Miami.

La Fuerza Aérea comenzó a actualizar el lujoso avión el pasado verano. En aquel momento, los mandos consultados indicaron que estaban modificando el reactor para labores de "transporte aéreo ejecutivo", pero los detalles sobre la modernización eran clasificados por cuestiones de seguridad.

La empresa contratista de Defensa L3Harris se hizo cargo de la conversión con un plazo limitado a 10 meses. Otras modificaciones, como la capacidad de abastecimiento de combustible en vuelo, las realizó la Fuerza Aérea.

El plan suscitó las críticas de algunos miembros del Congreso. Temían que Trump presionara para realizar el trabajo demasiado rápido. Andrew Hunter, exsubsecretario a cargo del programa del Air Force One durante la Administración Biden, afirmó al New York Times que una remodelación de un 747 para prepararlo como transporte presidencial requeriría más de un año de trabajo.

No se trata solo de incorporar sistemas de comunicación y de defensa antimisiles. Se requieren modificaciones significativas en la estructura física para adoptar todas las mejoras. Se supone que los trabajos que habrían llevado más tiempo del que disponía la Fuerza Aérea para reacondicionar el reactor donado por Catar.

Hunter rechazó enumerar individualmente las mejoras de seguridad por tratarse de información clasificada. Sin embargo, otros altos cargos del Gobierno han revelado que estas labores incluyen sistemas avanzados de defensa antimisiles y el blindaje del cableado del avión para protegerlo de un pulso electromagnético en caso de ataque nuclear.

"En el tiempo del que disponían, habrían podido incorporar mejoras en las comunicaciones", señaló Hunter en referencia a los equipos que permiten a un presidente estar en contacto en todo momento. "Pero nada que requiriera un trabajo estructural significativo", añadió. Mientras, la Fuerza Aérea ha declinado hacer cualquier comentario.