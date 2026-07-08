Un agente de ICE mata a tiros a un inmigrante mexicano "indocumentado" durante un control de vehículos en Texas

Las claves

Las claves Generado con IA Un agente de ICE mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un control de vehículos en Houston, Texas. Según las autoridades, Salgado intentó huir y embistió un coche oficial, por lo que el agente disparó en "defensa propia". El hijo del fallecido afirma que su padre fue asesinado mientras buscaba trabajadores para contratar en la zona. El incidente ocurre en medio de una creciente represión federal contra migrantes; al menos seis personas han muerto a manos de ICE en los últimos meses.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha matado este martes a un hombre inmigrante mexicano "indocumentado" durante un control de vehículos para arrestar a personas en situación irregular en Houston, Texas.

El fallecido ha sido identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, según ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Según el relato de un portavoz del gobierno de Donald Trump ofrecido a la agencia Efe, el hombre ha intentado huir embistiendo un vehículo oficial con su coche tras desobedecer varias "órdenes verbales".

An ICE officer shot and killed a man during a targeted enforcement operation in Houston on Tuesday morning.



According to federal officials, the shooting occurred just before 7 a.m. near Canal Street and Wayside Drive. Investigators stated that the suspect, identified as Lorenzo… pic.twitter.com/j96tgsvULj — FOX26Houston (@FOX26Houston) July 7, 2026

Sin embargo, el hijo del fallecido ha declarado a la cadena de televisión Telemundo Houston que su padre fue asesinado a tiros mientras estaba buscando trabajadores para contratar en la zona.

Los detalles

El portavoz de la Administración Trump detalla que Salgado ha intentado utilizar su vehículo "como un arma" con la intención de atropellar a uno de los agentes, quien ha disparado en "defensa propia". Añaden que su intención era evadir el arresto durante una "operación de control selectiva" llevada a cabo por agentes federales de inmigración.

Tras el incidente, ocurrido en medio de una creciente represión federal contra los migrantes, el hombre ha sido trasladado a un hospital, donde ha muerto a causa de las heridas de bala en el abdomen.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.… https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

Un vídeo grabado por una cámara de vigilancia de un negocio cercano y revisado por la agencia Reuters muestra a una persona tendida en el suelo junto a una furgoneta blanca, rodeada de agentes, en lo que parece ser el escenario del tiroteo.



Las autoridades no han ofrecido por el momento más detalles sobre el número de disparos o la identidad del agente involucrado, aunque sí han adelantado que no se le investigará por esta muerte.

La represión del ICE

En varias ocasiones durante el último año, las declaraciones iniciales de las agencias de control de inmigración han sido cuestionadas mediante grabaciones de vídeo u otras pruebas, a veces incluso ante los tribunales.

Al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en Estados Unidos en los últimos meses.

En octubre, Marimar Martínez, residente del área de Chicago, fue acusada de embestir con su auto a agentes de la ley . Recibió cinco disparos, pero sobrevivió. Finalmente, se retiraron los cargos en su contra y las grabaciones de vídeo sugirieron que los agentes podrían haber chocado contra su vehículo.

Funcionarios de la administración Trump también afirmaron que dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, que murieron a tiros a manos de agentes federales en las calles de Minneapolis en enero, habían amenazado con causarles daño físico antes de ser asesinados, a pesar de las pruebas en vídeo que demuestran lo contrario.

En mayo, un fiscal de Minnesota acusó a un agente del ICE de agredir a un hombre venezolano en un tiroteo no mortal en Minneapolis durante la misma operación antimigratoria en la que murieron Good y Pretti.

Los agentes de inmigración detuvieron a alrededor de 2.000 migrantes por día la semana pasada.