Los republicanos celebrarán una convención extraordinaria en Texas ante el riesgo de desplome en las 'midterms'

El presidente estadounidense Donald Trump sale de una conferencia de prensa en una cumbre de la OTAN. Yves Herman Reuters La Haya (Países Bajos)

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Republicano celebrará una convención nacional extraordinaria en septiembre en Dallas, Texas, antes de las elecciones legislativas de medio mandato. Donald Trump anunció el evento, calificándolo de histórico, ya que este tipo de convenciones suelen ocurrir solo en años de elecciones presidenciales. La popularidad de Trump y su Gobierno está en mínimos (39% de aprobación), impulsada por la guerra en Irán y problemas económicos, lo que preocupa al partido ante las próximas elecciones. Los republicanos afrontan una reñida batalla por mantener la mayoría en el Congreso y el control de Texas, donde el escaño al Senado se disputa entre Ken Paxton y el demócrata James Talarico.

Algo se mueve en el Partido Republicano. La formación del actual presidente de EEUU, Donald Trump, celebrará en septiembre próximo en Dallas (Texas) una convención nacional extraordinaria de cara a las elecciones de medio mandato, según anunció este martes el propio Trump.

Algo inusual, teniendo en cuenta que los dos principales partidos de EEUU —el republicano y el demócrata— suelen organizar sus convenciones nacionales únicamente en años de elecciones presidenciales, cuando sus delegados se reúnen para nominar oficialmente a sus candidatos a la Casa Blanca.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió Trump en una publicación en la plataforma en Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!", apuntó.

Sin embargo, todo parece apuntar a que precisamente Trump es el motivo por el cual el partido pide reunirse.

Los republicanos se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en un momento en el que la popularidad del presidente cae en picado por la Guerra en Irán.

A fecha de finales de junio, la aprobación del Gobierno Trump se encuentra en un 39%, según las encuestas del New York Times.

Las políticas económicas del Gobierno, los altos costes de vida, los precios de la gasolina y la impopular guerra en Irán son algunos de los factores que los estadounidenses señalan en su baja calificación al Gobierno, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst.

Ahora, el partido oficialista controla por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.

Pero con los midterms, esto puede cambiar. A mitad de mandato, como su propio nombre indica, sirven como una suerte de referéndum de las políticas de un Gobierno. Y hay precedentes de que el inquilino de ese momento en la Casa Blanca acabe perjudicado.

Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%.

En Texas, los republicanos se enfrentan también a un importante desafío a su control sobre el estado, que ha dominado las elecciones estatales y nacionales en los últimos años.

La carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, sin embargo, se figura como una estrecha contienda entre Ken Paxton, el candidato del oficialismo y un representante del ala más a la derecha de los republicanos, y James Talarico, un popular demócrata que ha conseguido atraer votos moderados.