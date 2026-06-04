Xavier Becerra, la esperanza de los demócratas para frenar a Trump en California: hijo de migrantes y formado en España

Steve Hilton, respaldado abiertamente por Trump, centra su campaña en políticas migratorias duras y la reducción de impuestos, mientras busca capitalizar el descontento hacia las políticas progresistas de Newsom.

El sistema electoral californiano permite que los dos candidatos más votados, sin importar su partido, pasen a la ronda final, en una contienda clave tanto a nivel estatal como nacional.

Becerra, conocido por su perfil moderado y enfoque social, ha sido un fuerte opositor de Donald Trump y lideró numerosas demandas contra su administración desde la fiscalía de California.

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y ex secretario de Salud de EEUU, será el candidato demócrata a gobernador de California frente al republicano Steve Hilton.

La sorpresa ha saltado este martes al conocerse un avance de resultados en las primarias de California. Contra todo pronóstico, el candidato demócrata Xavier Becerra (Sacramento, California, 1958), abogado e hijo de inmigrantes mexicanos, se enfrentará al republicano Steve Hilton (Londres, 1969) en la carrera por el puesto de gobernador del Estado.

Becerra optará a la sucesión de Gavin Newsom y podría mantener a California como el bastión demócrata contra las políticas del presidente Donald Trump. Se desvanecen así las esperanzas republicanas de que dos candidatos de su partido se clasifiquen para las elecciones de noviembre. Recuperar el Gobierno no será una tarea sencilla.

Con un 58 % escrutado, el republicano Hilton lidera los resultados con un 27,8 % de los votos. Sigue de cerca Becerra que recoge un 25,4 % de los sufragios. El tercero es otro candidato demócrata, Tom Steyer, que obtiene un 19,6 %.

El recuento es muy lento: la dispersión geográfica y el voto por correo retrasan la disponibilidad de los datos definitivos. Se estima que entre un 85 % y un 89 % del electorado optó por la modalidad postal.

California, el estado rebelde

Para Trump, la perspectiva de colocar a un republicano al frente del Gobierno de California significa acabar con los constantes enfrentamientos que mantiene con Newsom. La historia de la relación entre ambos está salpicada de enfrentamientos.

Trump criticó abiertamente las estrictas políticas de confinamiento ordenadas por Newsom durante la pandemia de la COVID-19. Este sorteó los canales federales para comprar directamente suministros clínicos y mascarillas a proveedores internacionales, sin esperar a las decisiones de Washington.

El californiano ha sido siempre un ferviente impulsor de medidas medioambientales para prevenir los efectos del cambio climático. Cuando la Casa Blanca anunció la retirada de EEUU de los acuerdos de París en 2025, Newsom posicionó a California como líder de la Alianza Climática de EEUU.

Pero el choque más violento ha sido, sin duda, el protagonizado acerca de la política de inmigración. El gobernador defendió y reforzó las llamadas 'leyes santuario', que limitan la cooperación con los agentes federales de Inmigración. Entre ellas, la ley que permite identificarse con un documento sin fotografía en las votaciones, que Trump ha amenazado con derogar.

El candidato Becerra

Xavier Becerra nació en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos. Según escribe en su propia biografía: "Llegaron a EEUU con 12 dólares en los bolsillos". Vivió en la casa que construyó el padre, un sindicalista obrero, con sus propias manos. De él aprendió el valor del esfuerzo.

Fue el primer miembro de su familia en acceder a la enseñanza superior. En 1980, se graduó en Economía en Stanford, donde también se doctoró en Derecho en 1984. Entre 1978 y 1979 estudió en España, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Tiene una dilatada carrera política: ha sido miembro de la Cámara de Representantes entre 1993 y 2017. Aquel año asumió el cargo de fiscal general de California, sustituyendo a la exvicepresidenta Kamala Harris.

Desde la fiscalía se convirtió en el azote de la Casa Blanca. Según el portal independiente Calmatters, Becerra presentó 112 demandas contra la primera Administración Trump por cuestiones relacionadas con inmigración, finanzas estatales o defensa del medio ambiente. Cuando dejó su cargo, había ganado 25 de las 28 causas resueltas.

Xavier Becerra, en un mitin de campaña. Origen Facebook.

El presidente Joe Biden le nombró secretario de Salud y Servicios Humanos en 2021. Fue el primer latino al frente de la Secretaría. Desde ella impulsó la mejora de condiciones y el acceso a servicios sanitarios para los sectores más debilitados de la sociedad.

Su perfil político se podría definir como demócrata moderado con enfoque social. En su portal indica que se presenta para "defender y construir el 'sueño californiano', donde cada familia puede prosperar en una comunidad acogedora y segura, afrontar la atención sanitaria, las necesidades básicas y retirarse con dignidad".

Un sistema electoral complejo

Coincidiendo con las elecciones de medio término, en noviembre también se eligen en California a los líderes del poder ejecutivo del Estado y muchos cargos locales. Son, por tanto, unos comicios clave a nivel nacional, estatal y local.

El sobre contiene entre 3 y 5 hojas del tamaño de un DIN A3 donde se incluyen los nombres de los congresistas, candidatos a gobernadores, alcaldes, jueces o jefes de Policía. Los electores reciben en su domicilio un libro-guía de más de 100 páginas solo para explicar el funcionamiento del sistema.

Más de 15 millones de personas eligen votar por correo. Rellenar las papeletas en el colegio electoral es tedioso y francamente difícil.

La elección del gobernador y subgobernador sigue el modelo llamado jungle primary: una competición salvaje en la que múltiples candidatos luchan todos contra todos. A la ronda final de noviembre pasarán los dos más votados.

El proceso de primarias californiano ha estado empañado por la retirada del congresista demócrata Eric Swalwell de la carrera electoral en abril. A menos de dos meses de las primarias, Swalwell fue acusado de acoso y agresión sexual y decidió retirar su candidatura.

Las encuestas pronosticaron la victoria de dos representantes republicanos. En abril, el promedio ofrecido por la agencia RealClearPollin situaba a los republicanos Steve Hilton (16,6 %) y Chad Bianco (14,4 %) por delante en las encuestas.

El candidato republicano a gobernador de California Steve Hilton tras conocer un anticipa de datos de las primarias. Mike Blake. Reuters.

El multimillonario demócrata Tom Steyer obtenía un 14,1 % y Xavier Becerra debía conformarse con el cuarto puesto con apenas un 10,4 % de intención de voto. La situación estaba tan clara que algún medio tituló el artículo describiendo los resultados con un irónico "Adiós Gavin Newsom... ".

Eso hizo albergar a la Casa Blanca la esperanza de que un miembro del partido gobernante arrebatara el trono del Estado al incómodo Newsom y se lo devolviera a las filas republicanas, como en tiempos de Arnold Schwarzenegger.

El candidato Hilton

Steve Hilton nació en Londres. Sus primeros contactos con la política tuvieron lugar como director de estrategia del primer ministro británico David Cameron entre 2010 y 2012, año en el que se mudó a California para fundar una startup.

Desde 2017, trabajó como presentador en Fox News, donde defendió la agenda de firmeza política de Donald Trump. En 2023 abandonó la cadena para dedicarse a la política.

El presidente le devolvió el favor en abril. "Steve cuenta con mi apoyo total e incondicional. Será un gran gobernador", escribió en Truth Social.

Su campaña se basa en que "California es a América, lo que América es al mundo". Promete bajar los impuestos, apoyar las políticas migratorias de Trump, incluyendo al ICE y conseguir que los californianos tengan "grandes trabajos, grandes casas y grandes hijos".

El sorprendente ascenso del 'tapado' Becerra se convierte en una amenaza real para las aspiraciones republicanas. Los estrategas del Partido contaban con un claro resultado a su favor, como indicador del descontento de los votantes hacia las políticas sociales y favorables a la inmigración de los demócratas.

Ahora contienen la respiración. Si se confirma el fuerte ascenso del abogado, hijo de mexicanos y estudiante de Salamanca, el futuro no es tan halagüeño como lo estaban imaginando.