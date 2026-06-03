EEUU vuelve a chocar con Sheinbaum al investigar a otros dos gobernadores mexicanos por vínculos con carteles

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Ambos gobernadores, aliados de Claudia Sheinbaum, han perdido sus visas estadounidenses pero siguen accediendo al país mediante acuerdos de cooperación y motivos de salud. La presidenta Sheinbaum considera estas investigaciones un intento de desprestigio por parte de la Administración Trump, aumentando la tensión entre ambos gobiernos. El embajador de EE.UU. en México instó a que la lucha contra los cárteles sea una causa común, criticando la politización del tema.

Nueva escalada de tensión entre Sheinbaum y Trump. Dentro de su cruzada contra el narcotráfico, Estados Unidos está investigando a dos gobernadores mexicanos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Según ha revelado este miércoles el periódico estadounidense Los Angeles Times, los investigados son Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas y dos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dos políticos han perdido sus visas para poder entrar a los Estados Unidos, aunque han seguido entrando de forma regular al país dentro de un trato para cooperar con las autoridades.

De hecho, las fuentes consultadas por Los Angeles Times aseguran que los permisos ya fueron cancelados hace un año para Durazo, aunque ha seguido accediendo al país.

De la misma forma, Durazo, de 71 años, ha estado ingresando en el país para tratarse un problema de salud, a pesar de que está siendo investigado por supuestos vínculos al crimen organizado.

Durazo es un cercano aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y con Sheinbaum se ha convertido en uno de los dirigentes con mayor peso dentro de su círculo.

Ya tuvo un gran peso en su momento junto a López Obrador. Fue su secretario de Seguridad y ayudó a implementar su estrategia de "abrazos y no balazos".

Villarreal, de 68 años, también lo ha estado haciendo ya que está dentro de un programa de libertad condicional y puede cruzar la frontera escoltado por funcionarios estadounidenses.

La investigación contra el tiene que ver con el contrabando de combustible adulterado, que en México se conoce como huachicol. Un negocio que es ilegal pero que en el país da muchos beneficios económicos.

En un comunicado, el gobernador negó haber cometido ninguna irregularidad y sacó pecho asegurando que las acusaciones eran falsas y que no había pruebas. Además, afirmó que durante su carrera política siempre ha sido transparente, responsable y ha respetado la ley.

De todas formas, el lugar donde es Gobernador, Tamaulipas, es un claro paso para el contrabando de combustible tanto de entrada a los Estados Unidos como de salida. Además, otros gobernadores han sido investigados por lo mismo antes que él.

México y Estados Unidos

Este nuevo movimiento de la Administración Trump amenaza con debilitar al partido de Sheinbaum y tensar aún más la relación entre los dos países.

Aunque históricamente la lucha de los Estados Unidos contra las drogas, inaugurada por Bush con su War on Drugs, se centraba en los grandes carteles, ahora Trump parece querer dar un paso más.

Ahora se centra en el político y es que estos dos nuevos investigados no son los primeros. Ya en abril de este mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los cárteles.

En concreto, las autoridades estadounidenses le acusaban, junto a otros nueve funcionarios que en ese momento estaban en el cargo o anteriores, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a cambio de millones dólares en sobornos y en favores electorales.

La escalada de tensión llega en un momento crítico puesto que el próximo mes se iniciarán las revisiones del acuerdo de libre comercio entre ambos con Canadá.

Sheinbaum y Trump

Los enfrentamientos entre ambos mandatarios se suceden. Recientemente en un mitin político, Sheinbaum se refería a el ensañamiento de Trump con el narcotráfico. "¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?", se preguntaba la presidenta.

"¿O acaso estamos presenciando cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?"

A su vez, la presidenta desestimó la investigación tachándola de un intento de desprestigio por parte de la Administración Trump. Algo que no gustó al otro lado del charco.

En un mensaje de X, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó su postura. "La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos", escribió Johnson.

"Cada momento que dedicamos a convertir este desafío de seguridad común en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra alianza y proteger a las personas a las que servimos", añadió.

The fight against cartels should unite us, not divide us. People on both sides of our border want to live safely and in peace. They deserve freedom from the intimidation, corruption, and fear that the cartels inflict. Every moment spent turning this shared security challenge… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

La tensión se cimentó en cuanto Trump pisó la Casa Blanca por segunda vez. El estadounidense designó a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas e hizo presión para que sus fuerzas pudieran atacarlos en territorio mexicano. Algo que no gustó a Sheinbaum ya que considera que vulneraba la soberanía de su país.