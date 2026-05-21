Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia tras las críticas a los países europeos

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados estadounidenses en Polonia tras haber cancelado el envío la semana anterior. El cambio de postura ocurre después de críticas de Trump a los aliados europeos por su falta de implicación militar en la guerra con Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su malestar con países de la OTAN, incluyendo España, por no apoyar operaciones militares estadounidenses. La Administración estadounidense insiste en que no retirará todas las tropas de Europa, sino que busca reasignarlas para que los europeos asuman más responsabilidad en su defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán.

"Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", ha señalado el mandatario en su Truth Social.

Su actual decisión difiere de la tomada hace apenas una semana cuando avisó que retiraba 5.000 soldados de sus bases en Alemania y suspendió el despliegue de otros 4.000 en Polonia, tras haber arremetido contra los aliados europeos por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

De hecho, unas horas antes de la publicación en redes sociales, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio afirmó que su Gobierno está "muy molesto" por la posición de los aliados por este mismo motivo, entre ellos España.



Antes de abordar el avión en Miami —hacia la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebrará en Suecia—, Rubio declaró a la prensa que el presidente, Donald Trump, está "decepcionado" porque los miembros de la OTAN están de acuerdo en que "Irán no puede tener un arma nuclear", pero "se niegan a hacer nada".



"Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto. Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso", añadió.



El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a señalar como ejemplo negativo el hecho de que España haya prohibido a Estados Unidos utilizar bases en su territorio para el repostaje de aviones que participan en la ofensiva contra Irán.



"La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso", afirmó.

"Reordenación de tropas"

Tras la orden de Trump de retirar 5.000 militares de Alemania, —un gesto interpretado como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz— este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, avisó que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.



"No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad", dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca.

El número dos de la Administración estadounidense insistió en que su país "no puede ser el policía del mundo" y lo que intentan es ser "buenos aliados".



"El presidente (Donald Trump) no ha dicho, aunque podría haberlo hecho, que vaya a retirar a todas las tropas de Europa, sin embargo Europa debe valerse por sí misma", indicó.



El mandatario republicano dijo que esta reducción podría ser mayor y adelantó a principios de mes que estaría considerando la posibilidad de retirar a militares también de Italia, después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, defendiera al papa León XIV frente a los ataques del líder estadounidense.

No obstante, este martes los jefes de la Defensa de la Alianza afirmaron que la próxima salida de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afecta a la capacidad de disuasión y defensa del bloque.



Preguntado por un movimiento de efectivos en Polonia, Vance indicó que no han reducido la presencia en ese país europeo, sino que lo que hicieron fue "posponer un despliegue de tropas previsto", lo cual "no constituye una reducción sino que es simplemente un retraso habitual en la rotación" de efectivos. Las palabras de Vance se han materializado este jueves cuando Trump ha anunciado que "Estados Unidos enviará 5000 soldados adicionales a Polonia".