EEUU ofrece a Cuba una "nueva relación" y culpa a sus líderes del "saqueo" de la isla: "Daremos 100M en comida y medicinas"

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas a Cuba, condicionando su distribución a organizaciones caritativas y un cambio de liderazgo en la isla. El secretario de Estado Marco Rubio acusa a los líderes cubanos y al conglomerado GAESA de saquear la economía y ser responsables de la crisis alimentaria y energética. Washington estudia levantar el bloqueo si Cuba implementa reformas políticas, mientras prepara cargos penales contra el expresidente Raúl Castro. El Gobierno cubano rechaza las acusaciones, calificando la postura de EEUU como un acto de crueldad y agresión injustificada.

La Administración Trump lanza un ultimátum a Cuba y le propone iniciar una "nueva relación" si se produce un cambio de liderazgo en el régimen castrista. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha dirigido al pueblo cubano en un vídeo en el que ha señalado a los dirigentes de la isla como responsables de la crisis alimentaria y energética y les ha acusado de haber "saqueado miles de millones de dólares".

Rubio, en su declaración de más de cinco minutos, ha asegurado que el presidente Trump está dispuesto a levantar el bloqueo si se cumplen sus exigencias. En este sentido, se ha comprometido a enviar 100 millones de dólares en alimentos y medicinas con la condición de que sea "distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otros grupos caritativos".

"En EEUU estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", ha lamentado, citando directamente a los responsables de GAESA, un conglomerado de empresas cubanas vinculado a las Fuerzas Armadas.

La oferta se produce apenas unos días después de la insólita visita a La Habana del jefe de la CIA, John Ratcliffe, que se reunió con los jefes de la inteligencia cubana y otros dirigentes del régimen.

Además, en otro movimiento para aumentar la presión sobre la línea dura del castrismo y el Gobierno comunista de la isla, devastada por las consecuencias del bloqueo, se espera que la Administración Trump anuncie a lo largo de la jornada de este miércoles cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

En el vídeo, grabado en español, Rubio ha afirmado que el sufrimiento de los cubanos y los cortes de luz que se prolongan en la capital durante más de veinte horas no se deben al bloqueo petrolero decretado por EEUU, sino a la corrupción de sus dirigentes.

"Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual", ha denunciado el jefe de la diplomacia estadounidense. "Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso el dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos".

Respuesta de Cuba

Rubio ha subrayado que a la isla se le ha acabado el "petróleo gratis" de la Venezuela de Nicolás Maduro tras su captura. No obstante, ha indicado que los responsables del conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas siguen forrándose y enviando "a sus familiares a vivir con lujos en Madrid".

"Hoy Cuba no está controlada por ninguna revolución. Hoy Cuba está controlada por GAESA. Un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite", ha expresado, reclamando un cambio en el sistema para que los cubanos puedan "elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo".

La razón por la que el Sec de Estado de EEUU miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, no es ignorancia o incompetencia. Sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 20, 2026

"Esto no es imposible", ha zanjado Rubio. "Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida".

El Gobierno cubano ha ofrecido otra versión diferente y ha denunciado que Washington está sometiendo a la isla a un ejercicio de crueldad extrema: "La razón por la que el secretario de Estado miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, no es ignorancia o incompetencia", ha apuntado el viceministro de Exteriores, Carlos F. de Cossío. "Sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada".