Las teorías de la conspiración se vuelven contra Trump: 1 de cada 4 estadounidenses cree que el último atentado fue un montaje

El episodio refleja la creciente desconfianza en la política estadounidense, donde tanto la izquierda como sectores de la derecha ven motivos para dudar de la versión oficial.

Las teorías conspirativas sobre el atentado se han propagado rápidamente en redes sociales como X, TikTok y Reddit.

La desconfianza alcanza también a los republicanos: uno de cada ocho considera el ataque como una posible puesta en escena.

Uno de cada cuatro estadounidenses cree que el reciente atentado contra Donald Trump fue un montaje, según un sondeo.

Primero fue un atentado. Después, una causa federal. Y ahora, para una parte de Estados Unidos, una escena poco convincente.

El ataque sufrido por Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca ya no se lee solo como otro episodio de violencia política. También ha expuesto una fotografía inquietante del país. Uno de cada cuatro estadounidenses cree que el intento de asesinato fue fingido. Casi otro tercio no sabe qué creer.

No hay ninguna prueba de que los ataques contra Trump fueran escenificados. La Justicia federal ya ha imputado al acusado. Pero el dato revela hasta qué punto la desconfianza se ha convertido en el idioma común de la política nacional.

La sospecha en el campo republicano

El dato más incómodo para el presidente no está en la izquierda, sino en los suyos. Según el sondeo de NewsGuard publicado esta semana, alrededor de uno de cada ocho republicanos cree que el ataque durante la cena de corresponsales fue un montaje.

No amenaza el dominio de Trump sobre el partido, pero introduce una duda rara en el corazón del trumpismo: los atentados contra el líder norteamericano debían confirmar que era una víctima del sistema, no poner bajo sospecha su propio relato.

Para entender el giro hay que volver al mitin de Pensilvania de 2024. Aquel atentado había encajado casi sin fricción en el imaginario MAGA: la sangre en la oreja, el puño levantado, la bandera detrás y el grito de lucha dirigido a una multitud todavía asustada.

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense, Donald Trump, hace un gesto con el rostro ensangrentado mientras es asistido por personal del Servicio Secreto de Estados Unidos, después de que le dispararan en la oreja derecha durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show en Butler, Pensilvania. Reuters

La derecha estadounidense no lo leyó solo como un intento de asesinato. Lo convirtió en una señal: Trump no era únicamente un candidato amenazado, sino un hombre destinado a sobrevivir a sus enemigos y regresar al poder.

El ataque del pasado abril no ha producido la misma unanimidad. Entre los demócratas, la incredulidad es mayor, pero menos sorprendente: uno de cada tres cree que el último tiroteo fue fingido y el 42% piensa lo mismo del atentado de Pensilvania. Para buena parte de la izquierda, Trump hace tiempo que perdió el beneficio de la duda. Lo ven capaz de cualquier cosa.

En la derecha, en cambio, la sospecha tiene otro peso. Si una parte de los suyos empieza a mirar un ataque contra él como una posible puesta en escena, ya no se trata solo de rechazo político. Se trata de un reflejo aprendido: durante años, Trump ha presentado cada investigación judicial, cada derrota electoral y cada acusación en su contra como parte de una operación del sistema. Ahora esa lógica empieza a moverse sola.

Coincidiendo con la publicación del sondeo, Trump ha intentado devolver el episodio al terreno del sacrificio. En una comparecencia en la Casa Blanca, ha dicho que estaría dispuesto a "recibir una bala" por Estados Unidos. La frase encaja con la imagen que quiere proyectar desde los ataques contra él: la del mártir que sobrevive, se sacrifica y se ofrece como escudo del país.

El atentado se convierte en sospecha

La teoría del montaje no ha salido de una denuncia formal ni de una investigación alternativa. Viene de internet. En X, TikTok y Reddit empezó a circular casi en tiempo real la idea de que el ataque durante la cena de corresponsales había sido fingido.

No como una acusación ordenada, sino como una cadena de sospechas: el fallo de seguridad, la reacción del presidente, la rapidez con la que la Casa Blanca incorporó el episodio a su relato de persecución y la utilidad política de un nuevo atentado contra Trump.

En Reddit, una red de foros muy influyente en la conversación política estadounidense, la duda aparece con distintos tonos. En los de discusión política, algunos usuarios sostienen que, con la seguridad que rodea a un presidente, nadie debería haber podido acercarse tanto con un arma.

En comunidades dedicadas a teorías conspirativas, otros dan un salto mayor y hablan de una operación encubierta. Y en conversaciones más amplias, dentro y fuera de Reddit, la palabra que más se repite es más simple y más eficaz: 'conveniente'.

'Conveniente' porque Trump había evitado durante años la cena de corresponsales y, justo la primera vez que acudía, se produjo un ataque. Conveniente porque le permite presentarse de nuevo como víctima. Conveniente porque refuerza la idea de un presidente bajo amenaza permanente.

Así nacen ahora muchas conspiraciones políticas en Estados Unidos. Sin una prueba, sino con una frase fácil de repetir. "Algo no cuadra". "Es demasiada casualidad". "La seguridad no pudo fallar así". A partir de ahí, los usuarios reconstruyen el episodio desde la sospecha: congelan vídeos, comparan horarios, interpretan gestos, convierten fallos de seguridad en indicios y silencios oficiales en supuestas pruebas.

Joan Donovan, socióloga de la Universidad de Boston y una de las investigadoras más citadas en Estados Unidos sobre manipulación mediática, lo explica de otra forma: las redes "no son solo un sistema de distribución de mensajes". También ayudan a la gente a ordenar lo que ve, cargarlo de sentido moral y organizarse alrededor de una interpretación común.

En una crisis, eso significa que la versión conspirativa puede empezar a correr antes de que la investigación oficial haya dado sus primeros pasos.

Por eso la teoría viaja por carriles ideológicos opuestos. En la izquierda digital, sirve para presentar a Trump como un actor capaz de convertir cualquier crisis en propaganda. En los márgenes de la derecha, encaja con otra desconfianza: la idea de que el Gobierno, los medios y las agencias federales nunca cuentan toda la verdad.

Unos sospechan del presidente. Otros, del sistema que lo rodea. Y entre unos y otros queda un país en el que ni siquiera la violencia contra el presidente consigue ya producir una realidad común.