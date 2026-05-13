Marco Rubio posa en el Air Force One con la misma ropa deportiva que vistió Nicolás Maduro durante su captura

Las claves

Las claves Generado con IA Marco Rubio posó en el Air Force One con la misma ropa deportiva que Nicolás Maduro llevaba durante su captura. La foto fue difundida por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, y se hizo viral en redes sociales, generando memes y bromas. Rubio fue uno de los funcionarios estadounidenses más críticos con el gobierno de Maduro y respaldó la intervención militar para su detención. Rubio es considerado una de las figuras republicanas con más visibilidad de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha posado para una fotografía en el avión presidencial con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.



"¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1 que se dirige a Pekín para el encuentro del presidente, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

La imagen de Rubio portando la sudadera gris completa y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.



La vestimenta es del mismo modelo que llevaba puesto Maduro cuando fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos, según las fotografías divulgadas por Trump a comienzos de año en su cuenta de Truth Social.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Trump.

La imagen de Maduro con la vestimenta fue motivo de miles de publicaciones, memes y bromas en redes sociales e incluso utilizado como disfraz en fiestas alrededor del mundo.



Rubio, de 54 años, ha sido mencionado, en encuestas y por medios locales, junto al vicepresidente J.D Vance, como dos de las opciones republicanas más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2028.





A principios de 2026, Trump fue consultado sobre el tema y aseguró que tanto Rubio como Vance son "grandes líderes", aunque destacó que uno es más "diplomático" que el otro, en referencia al secretario de Estado.



Previo a la captura de Maduro en enero, Rubio fue de los funcionarios estadounidenses más críticos sobre su Gobierno, describiéndolo como "ilegítimo" y defendió el uso de la fuerza militar de Washington para lograr su detención en la capital venezolana.