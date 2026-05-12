La alcaldesa de una ciudad de California dimite tras confesar que actuó como agente de propaganda del Gobierno chino

Las claves

Las claves Generado con IA La alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, dimitió tras declararse culpable de actuar como agente extranjera al servicio del Gobierno chino. Wang admitió haber difundido propaganda pro-China y administrado un sitio web que promovía el mensaje del régimen de Pekín entre la comunidad local. La exalcaldesa aceptó una pena de hasta 10 años de prisión por no informar a las autoridades estadounidenses sobre su labor como agente extranjera. Wang colaboró con funcionarios chinos y recibió instrucciones para publicar contenido que refutaba abusos contra los derechos de los uigures en Sinkiang.

La alcaldesa de Arcadia, California, un suburbio de Los Ángeles con una gran población chino-estadounidense, ha dimitido de su cargo tras declararse culpable de actuar como agente extranjera al servicio del Gobierno de China y difundir propaganda en nombre de Pekín, según detallaron funcionarios estadounidenses.

Horas después de que el caso se hiciera público, Eileen Wang, de 58 años, renunció a su asiento en el consejo municipal de Arcadia y aceptó entregar la alcaldía, que había asumido en febrero de forma rotativa.

Wang compareció ante un juez federal, quien instruyó a sus abogados a acordar una fecha para una futura audiencia en la que presentará formalmente su declaración. Se le fijó una fianza de 25.000 dólares. La audiencia del lunes se llevó a cabo con la ayuda de un intérprete de mandarín.

🚨CASE UPDATE from @FBILosAngeles: Arcadia, California, Mayor Federally Charged with Acting as Illegal Agent of the People’s Republic of China



Eileen Wang has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC). From late 2020… pic.twitter.com/xespi8DizV — FBI (@FBI) May 11, 2026

En el acuerdo de culpabilidad de 19 páginas, presentado el 1 de abril y desclasificado junto con el documento de acusación este lunes, Wang aceptó declararse culpable de un único delito grave por actuar como agente extranjera del Gobierno chino sin notificar previamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta acusación conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. "Los individuos en nuestro país que, de forma encubierta, sirven a los intereses de gobiernos extranjeros socavan nuestra democracia", declaró el fiscal federal Bill Essayli al anunciar el caso.

En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber promovido propaganda favorable a China "bajo la dirección y el control" de funcionarios del Gobierno chino desde finales de 2020 hasta 2022, año en que fue elegida para un mandato de cuatro años en el consejo municipal de Arcadia.

Específicamente, ayudó a administrar un sitio web llamado U.S. News Center, que pretendía ser una fuente de noticias legítima para la comunidad local, predominantemente de etnia china, pero que en realidad actuaba como plataforma propagandística favorable a Pekín.

Contactos con Pekín

Según la documentación presentada, Wang recibió y ejecutó directivas de funcionarios del Gobierno chino para publicar contenido pro-China en el sitio web, incluyendo artículos que refutaban informes de abusos contra los derechos humanos cometidos contra la etnia uigur en la región de Sinkiang.

En respuesta a un mensaje de texto de un funcionario de Pekín que elogiaba su trabajo, Wang respondió: "Gracias, líder". Wang también había trabajado estrechamente con un socio llamado Yaoning "Mike" Sun, a quien en una ocasión describió públicamente como su prometido y que figuró brevemente como asesor de financiación de campaña.

Sun, de 65 años, fue sentenciado en febrero a cuatro años de prisión tras declararse culpable en octubre de 2025 de un cargo de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

Entre los contactos de Wang con el gobierno de Pekín, según la Fiscalía, se encontraba John Chen, una figura del Partido Comunista Chino que, según documentos judiciales, era un miembro de alto nivel del aparato de inteligencia chino que se reunió personalmente con el presidente Xi Jinping. Chen fue sentenciado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión por una declaración de culpabilidad similar.

Un comunicado emitido por los abogados de Wang afirma que ella "pide disculpas y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal".

El administrador municipal, Dominic Lazzaretto, declaró en un comunicado que la acusación federal se deriva de una "conducta que cesó después de que la señora. Wang jurara su cargo en diciembre de 2022". Añadió que "no hubo participación de las finanzas, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad".